“Contentos” con el trabajo de un ISE CB Almería al que le faltó “muy poco” para dar la sorpresa

El entrenador del ISE CB Almería, Paco Rueda, se mostraba al término del encuentro de este sábado frente al Campus Promete, primero de la temporada en la Liga Femenina-2, satisfecho con el rendimiento de su equipo, que no le perdió la cara al partido en ningún momento e incluso tuvo la oportunidad de llevarse la victoria frente a uno de los grandes favoritos al ascenso.

“Nos ha faltado muy poco, hemos estado siempre metidos en el partido, compitiendo y no lo hemos entregado nunca”, explicaba Paco Rueda al finalizar el partido, incluso valorando que “hemos tenido la oportunidad de empatar o de ponernos por delante”, lo que llevaba al técnico almeriense a estar “contento por el trabajo que hemos hecho” y a demostrar que “vamos a pelear todos los partidos como el de hoy, con un equipo que tiene un gran potencial y que ha hecho un gran baloncesto”.

Dos parciales de 0-11 pusieron al Campus Promete con una cómoda ventaja en el tercer cuarto. “Salieron más metidas del vestuario y a nosotros nos costó, no porque no estuviéramos en el partido, porque hemos hecho buenos tiros, pero no han entrado. No hemos tenido suerte en esos momentos y ellas han aprovechado tres contraataques”, comentaba Rueda, para quien “lo bueno es que hemos reaccionado, parecía que el partido iba a romperse pero nos hemos vuelto a meter, hemos recuperado la dinámica de meter canasta y hemos estado hasta el final”.

El ISE CB Almería prepara ya el siguiente envite liguero, que tendrá lugar el próximo sábado 13 de octubre a domicilio frente al Laboratorios Ynsadiet Leganés.