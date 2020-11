No pudo mantener su inercia triunfal el Huércal-Overa CF en su visita al feudo de un Mar Menor ante el que nunca ha ganado jugando como foráneo en toda la historia de ambos conjuntos en el Grupo XIII de Tercera División. Los almerienses hicieron una buena primera mitad ante el segundo clasificado y llegaron al descanso con el cero a cero en un marcador que ya se movería en la segunda parte, cuando Antonio puso por delante a los locales en el 68’. Ya en la recta final, el almeriense Javi Ramírez daría algo más de tranquilidad en el 80’ a un cuadro murciano que haría el tercero, obra de Isma García, en el tiempo de descuento. No tuvo su día de cara al gol un cuadro huercalense que no mereció un tropiezo tan abultado.