La Copa Andalucía, en juego en el PalacioURA recibe a un complicado Ingenieros

Esta mañana, a partir de las 12:00 horas, el Palacio Mediterráneo acoge la Copa Andalucía, que por segunda vez consecutiva se va a disputar en la provincia de Almería y que alcanza su edición décimo quinta. En las 14 disputadas previamente no ha habido apenas discusión, puesto que el Club Voleibol Unicaja Almería ha ganado 12, ha perdido una final y no se ha presentado a otra, la que fue primera de Mintonette dos años atrás, por culpa del calendario. Por lo tanto, y de levantarse, el 13 aparecería por primera vez en el palmarés de los verdes, suponiendo el título 41 en las vitrinas ahorradoras al sumarse a los 28 nacionales que ya se contemplan. La lógica dice que se es favorito, ante todo por la diferencia de categoría, pro delante estará un club paisano que no se lo va a poner nada fácil en la que será la fiesta del voley almeriense.

Tras caer ante Jaén Rugby en la primera jornada de la División de Honor B, URA recibe hoy a las 12:00 a un duro rival en el Juan Rojas. Será sobre el tapete del mítico recinto donde vuelva a jugar este domingo el XV cruzado por segunda vez consecutiva, ya que se solicitó un cambio de orden en los partidos tras el sorteo del calendario e Ingenieros Industriales Las Rozas visita esta mañana el nuevo templo rugbier.