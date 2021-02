La Copa aúna la ilusión del debut y el peso de la historia

Los momentos previos a la disputa de un gran acontecimiento como es la Copa del Rey de Voleibol, un ‘torneo fetiche’ para Unicaja Costa de Almería al ser el primero que logró levantar, allá por 1995, se viven en la casa ahorradora pensando en ‘muy grande’, con humildad, pero con el convencimiento de que se puede demostrar todo el vóley que se lleva dentro. Será la primera de la ‘era COVID’, una situación pésima para la sociedad y el deporte, que está gestionando Antonio Rodríguez, llegado al cargo de presidente ahorrador en el mes de septiembre pasado. Va a ser, por tanto, su primera vez en el ‘Torneo del KO’, con todo lo que ello supone: “Iré con mucha ilusión y muchas ganas de disfrutar de este primer acontecimiento como presidente; para el club es la trigésimo primera edición, así que tiene mucha experiencia en ello, pero yo voy de ‘novato’ y dispuesto a aprovechar la oportunidad”.

El mandatario blanquiverde ve a los suyos en un momento muy bueno “porque han sabido sobreponerse a multitud de avatares y contratiempos, además de los largos desplazamientos, el COVID, los positivos que hemos tenido, alguna lesión que otra, afortunadamente de poca importancia, algún síntoma gripal también… todo eso ha provocado que en la última semana no haya podido tener una regularidad ni siquiera en los entrenamientos, pero ha vuelto a la normalidad, al ritmo de trabajo”. Para el presidente, “el sábado se demostró que faltos de ritmo y demás tuvimos mal inicio de partido pero fueron capaces de reponerse y sacaron adelante un reto grande con Manacor”, textualmente. Lo tiene claro, y así lo transmite a todos: “Les pido que mantengan esa garra y esa ilusión que mostraron el sábado y en otros momentos decisivos, y que vayan convencidísimos de que son capaces de ser campeones”.

Antonio Rodríguez insiste en que “tienen calidad individual y como equipo para ser capaces de ganar el título”, y sobre la situación sanitaria, confía plenamente en que todos los equipos serán responsables en una concentración muy numerosa, con la especial mención a Guaguas como, seguro, gran organizador: “Tenemos que darle las gracias por las muestras de hospitalidad que nos han estado dando incluso antes de llegar, y les deseo mucha suerte a todos, aunque todos querremos que la suerte se decante de nuestro lado”. En la isla ha jugado muchas veces Manolo Berenguel, ganador de la primera copa del club como jugador y de la última como entrenador: “Es uno de los mejores momentos que hay en la temporada y yo tengo buenísimos recuerdos de la Copa; para mí es un título muy importante, el ‘torneo del KO’, el de las sorpresas, y eso lo hace muy atractivo, y me encantaría volver a conseguirla”.

El técnico almeriense repasa todos los títulos que ha vivido en las distintas facetas de su carrera dentro del club para finalmente aseverar que la más importante va a ser esta, la actual. Su equipo le acompaña en ilusión: “No voy a entrar a valorar si estamos bien táctica o técnicamente, porque efectivamente la situación ha sido muy complicada para todos, pero creo que llega muy bien anímicamente después de lo acontecido el fin de semana pasado, fenomenal, sin ser un juego brillante, pero sí de actitud y sin bajar los brazos en ningún momento, creyendo en nosotros mismos”. Orgullo verde, Berenguel asegura, textualmente, que, “para mí, Unicaja Costa de Almería es el club más grande que existe en el voleibol nacional, el palmarés que tiene ahí está escrito, y la historia ahí está escrita, y me encantaría seguir creciendo y participar en este torneo”.

En cuanto al capitán, Ignacio Sánchez, en boca de todos habla cuando confirma lo que ya se sabe: “Afrontamos esta Copa del Rey con la misma ilusión y las mismas ganas de todos los años, siendo un torneo diferente”. Sobre su estado personal pre ‘copero’ no esconde que no se encuentra en su mejor momento físico, recién salido de las garras de la COVID19, pero al mismo tiempo recuerda algo muy importante: “Este deporte requiere de otro tipo de fortaleza, y esa se mantiene intacta, además de que he estado trabajando estos días en casa y yo me encuentro muy bien, muy motivado”. Ha sufrido en los dos últimos partidos al verlos desde casa y no poder ayudar como quisiera en un contexto del “alto nivel que hay en la Superliga, en la que todos los equipos te pueden ganar; nosotros lo sabemos y bajo esa premisa sí tenemos un objetivo, pensamos que podemos ser campeones, esa es la mentalidad porque el equipo lo ha demostrado aun cuando las cosas han ido mal”.

Sobre favorito, “eso es una tontería, la palabra ‘favorito’ no dice nada, si eso yo me considero favorito, pero ya se ha visto muchos años que no conduce a nada, y yo lo viví jugando con Ibiza, que llegábamos con ese cartel, y nada”. Todo esto que se comenta “no quiere decir nada, porque este es un torneo a muerte, gana el equipo que mejor esté en ese momento y eso hay que verlo, a ver qué equipo está en ese mejor momento particular, y cuál es el equipo campeón”. En ese sentido, y ya por último, el choque contra Manacor “fue la antesala perfecta a la Copa del Rey, muy bien por parte de los dos equipos”, por lo que no saca de las quinielas al conjunto de Molada, con el que Unicaja Costa de Almería solo se vería en la hipotética final.