Corona: "Esta plantilla va a hacer sentir orgullo a la afición"

La UD Almería 2018-2019 es 'made in' Corona e Ibán Andrés al 99%, ya que todos sus efectivos salvo Nano llegaron por intermediación de la nueva dirección deportiva, por lo que ambos asumen los éxitos o fracasos que estén por venir.

En su análisis del cierre de mercado efectuado ayer, el talaverano apuntaba que tanto ellos como el cuerpo técnico están satisfechos con el plantel confeccionado: "Es pronto para valoraciones y más aún si tenemos en cuenta el periodo prudente de adaptación. Hay muchos jugadores nuevos que tienen que conocer su entorno y compañeros, así como sus características y automatismos en el juego. Pero no creo que sea pronto para confirmar que es una plantilla que va a hacer sentir a su afición orgullo de quien les representa porque se van a vaciar y hacer lo que esté en su mano por ganar partidos".

Corona daba cuenta de la decisión final de dejar marchar a Joaquín: "La situación de Joaquín era muy especial. Por voces recibes que el Valladolid se puede interesar y sus agentes trasladan un posible interés en julio, pero no hay oferta hasta agosto, que es escuchada por el futbolista, algo muy normal. Respondimos que si no vamos a tener un equipo igual de fuerte que con Joaquín no la atenderíamos".

Que Caballero siga no lo ve un elemento nocivo: "Se buscaba una alternativa a lo que teníamos y a partir del cierre del mercado es uno más. Hay mucha salud en ese vestuario y ningún episodio en particular lo va a agrietar".

De igual modo explicó por qué Callejón sigue en el filial: "Necesita demostrar lo mismo en Segunda B que hizo en Tercera y esa diferencia de edad que tiene con Sekou y Chema puede solventarla de ese modo. Las convocatorias del filial responden a la necesidad o porque derriben la puerta del primer equipo. Es de los pocos casos que se ha revisado el contrato y tenemos confianza absoluta en él".