Corpas: "Ante el Leganés hay que estar al 100% mental y físicamente"

¿Repuestos ya de la derrota en Ponferrada?

Sabemos que todos los partidos son super complicados y lo tuvimos ahí, por nosotros mismos los dejamos escapar, pero esto sigue, queda mucho y las derrotas duelen, pero sirven para aprender.

¿Ha escocido especialmente caer en El Toralín?

No quiero ser repetitivo, pero cuando enganchamos dos o tres jornadas ganando no tenemos que fliparnos diciendo que ya estamos en Primera ni ahora que perdemos decir qué pasa. Queda mucho, hay que corregir errores, ir partido a partido y tener ese equilibrio de aprender de las victorias y las derrotas para ponerlo en práctica en el siguiente partido.

¿Entiende que empiecen a surgir dudas?

Entiendo la euforia y la duda, las dos cosas. Los aficionados siempre quieren que ganemos y además jugando bien, es normal. Pero el fútbol es así y lo vemos en todas las Ligas, equipos y temporadas. Los errores se ven más claros en la derrota que en la victoria, aunque siempre los hay. Si esto sirve para coger impulso para el tramo final, mucho mejor.

¿Contra el Leganés hay en juego solo 3 puntos?

Estos tres puntos son iguales que otras jornadas, pero ganarle a un rival directo del play-off siempre ayuda por la moral que te da de saber que seguimos siendo fuertes y podemos ganarle a cualquiera.

¿Cómo llevan ese estigma de no haberle ganado aún a ningún rival directo?

Es una realidad, pero también es cierto que tengo la sensación de que ningún equipo fue superior. Es cierto que no ganamos, pero también sabemos del potencial que tenemos y dónde podemos llegar compitiendo contra cualquiera. Hay que trabajar igual o más para que esa balanza que se nos pone en contra sea cuestión de tiempo de que vaya a nuestro favor y por fin podamos ganar a los de arriba.

¿Beneficia o perjudica haber jugado hace poco contra el Leganés?

No hace mucho jugamos contra el Leganés y sabemos qué tipo de equipo es. Será un partido bonito que todo el mundo querrá jugar, es un partido de Primera División y hay que estar al 100% tanto mental como físicamente y darlo todo.

¿Qué piensa del contragolpe frustrado que derivó en el 1-1?

Ese contraataque que no acabó en gol y supuso el empate le he dado vueltas. Hemos hablado de qué pudo pasar, no ya por lo que dejamos atrás, sino por lo que viene, para resolver mejor esa situación en el siguiente partido. Conduzco el balón y veo que vamos 4 contra 2, pienso que lo mejor es un 2 para 1 en la derecha porque había dos nuestros y uno suyo y es cierto que no acaba en gol, tenemos que seguir mejorando. No solo fue ese error, sino qué pasa después para que nos hagan gol. Son situaciones a mejorar para que la próxima pueda acabar en gol.

La meta sigue siendo el ascenso directo...

Transmitimos al vestuario que la euforia no debe invadirnos, tenemos que tener tranquilidad porque Segunda es super larga y aunque estés arriba si no sigues haciéndolo bien sales incluso del play off. Tenemos ambición de luchar por todo, incluso quedar en cabeza, pero yendo partido a partido.

¿Ve al vestuario demasiado imberbe?

Con el paso de los partidos la dificultad va incrementándose porque todos se juegan algo.Todos nos jugamos mucho, es verdad que hay mucha gente joven, pero también con talento, es la mezcla apropiada y todos sumamos ese granito de arena para que ojalá el Almería pueda estar en Primera.