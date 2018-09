Corpas: "El Zaragoza aspira al ascenso, pero lucharemos"

A José Corpas le llegó la oportunidad de estrenarse en el fútbol profesional con 27 años y no dudó en subirse a un tren que marcha a otra velocidad: "Se nota la intensidad y rapidez de la categoría", explicaba ayer en rueda de prensa, agradeciendo el respaldo de la entidad: "He tenido la confianza del club, he trabajado desde el minuto 1 y he tenido la suerte de jugar mucho. Toca seguir mejorando".

Grata sorpresa para la afición, a la dirección deportiva le llamaron la atención los nueve goles marcados con el Marbella el curso pasado en el grupo IV de Segunda B y espera ver puerta pronto como rojiblanco: "Todo jugador necesita su aclimatación, no me gusta ponerme techo, este no es mi máximo nivel, mejoraré en todas las facetas y estaré listo para lo que necesite el cuerpo técnico".

El jiennense de Baños de la Encina asume que el domingo se medirán a un rival que pelea por una meta distinta, pero anticipa batalla: "El Zaragoza es un gran equipo que aspira al ascenso, pero vamos a luchar por la victoria. Estamos bien en casa y trabajamos para lograrla, ganar en Copa va a ser un punto de inflexión".

Corpas valora la imagen ofrecida por el plantel hasta ahora, pero asume que los resultados priman: "Las victorias te dan ese punto anímico, hemos venido trabajando muy bien, pero al final lo que importa son los puntos. Creo que podemos superar al Zaragoza".