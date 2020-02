Corpas: "Cuando ganas sin hacerlo bien, se enmascara"

José Corpas está recuperado tras tres semanas alejado de los terrenos de juego, que han coincidido con la mala racha del equipo. Desde fuera apunta a que derrotas como la encajada ante el Racing sirven para evitar caer en la autocomplacencia: "Es un punto de inflexión porque no te puedes relajar con ningún equipo, siempre hay que estar al 100% porque si te despistas te sacan los colores y pierdes los tres puntos. Las derrotas son necesarias porque cuando ganas sin hacerlo bien, se enmascara".

El debate sobre la presión en un vestuario joven, que ya estuvo en boga durante la etapa de Pedro Emanuel al frente del banquillo, vuelve a la actualidad tras achacar Guti la derrota ante el colista a ese particular (curiosamente en la previa había dicho justo lo contrario), si bien Corpas deja claro que él cambia ese concepto por autoexigencia: "El fútbol son rachas y nos ha tocado la de estar un poco más abajo. La presión la cambio por exigencia, es un privilegio estar en un equipo que va segundo ahora mismo. Somos autoexigentes porque queremos pillar al Cádiz. Hay que mantener la calma más que nunca y trabajar. Hace falta un poco de todo, comunicación y trabajo. Son rachas y vamos a salir de ella seguro".

El ex del Marbella pide calma en este momento delicado y recuerda que no deben caer ni en la euforia ni en la depresión: "No podemos estar muy eufóricos por ganar tantos partidos seguidos ni de bajón por tres partidos así. Ese es el equilibrio que tenemos que tener, siendo autoexigentes. Cada uno se exige en el sentido de que todos los que formamos la UD Almería queremos estar arriba porque es una posición muy golosa. Hay que estar tranquilos pero tenemos que hacer algo más para estar ahí porque son tres partidos sin ganar".

La visita a Huesca será una buena piedra de toque para medir la reacción del equipo: "Vale tres puntos como otro rival pero vamos a un campo complicado, recién descendido, que aspira sí o sí a Primera por exigencia del club. Iremos con ganas de revertir la situación. Dentro de un partido hay minipartidos, somos equipos parecidos, queremos tener el balón, incluso defender teniéndolo. Iremos con muchas ganas de revertir la situación y nos quedaremos con todo lo que hemos hecho bien. Nos tendrán replegados y espero poder someterlos".

En el jardín que no quiere entrar Corpas es en el de valorar la conveniencia de haber realizado tantos cambios en el mercado invernal a tenor de la dificultad para acoplar a la rutina del equipo a las siete incorporaciones: "Si la dirección deportiva creyó conveniente tantos cambios, será lo mejor para el Almería. Esa parcela no me corresponde a mí". Tampoco da pistas sobre si existe posibilidad de renovar (acaba contrato en junio): "El Huesca este sábado es lo único que tengo en mi cabeza".