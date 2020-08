El interior derecho José Corpas se mostró contento tras la confirmación de los negativos de la plantilla en las últimas pruebas PCR realizadas a la plantilla rojiblanca. “Estamos tranquilos sabiendo que estamos haciendo bien las cosas, aunque no dejamos de estar expuestos y hay que ir con precaución, siguiendo los protocolos”, admite el jiennense, que confiesa que el vestuario de la Unión Deportiva Almería está “con muchas ganas de poder disputar los partidos de play off y ojalá podamos conseguir el ascenso que tanto deseamos”.

Pese a superar los test de la COVID-19, asegura que “tenemos que ser conscientes que en cualquier sitio lo podemos coger y tenemos que ser precavidos. No hay que olvidar todo lo que ha pasado”. Corpas, al igual que el resto de sus compañeros, deseaba conocer las fechas de la disputa de la eliminatoria ante el Girona, ya que “trabajar con las miras puestas en el partido es muy diferente. Queríamos acabar con la incertidumbre y para eso necesitábamos saber las fechas. Ahora estamos centrados en superar al Girona para seguir luchando por estar el Primera el año que viene”.

"Estamos contentos porque al final ha primado el ganarse las cosas sobre el terreno de juego"

Sobre la polémica creada por el Zaragoza, fue claro al decir que “tiene que primar el ganarse las cosas en el campo. Estamos contentos por eso. Tenemos que ir a por todas”. En relación al pequeño parón de estos últimos días, afirma que “aunque no es lo mismo, hemos estado entrenando en casa, no hemos estado parados del todo” y considera que ante el Girona “será un partido muy difícil, la llegada de Francisco le ha dado un plus al equipo, tienen la confianza que antes le faltaba”.