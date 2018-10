Corpas volverá ante el Reus

José Corpas será uno de los pocos integrantes del teórico once tipo de Fran Fernández que probablemente sea alienado de inicio este jueves frente al Reus en la cita copera. La razón es que el extremo jiennense no pudo ser de la partida ante Las Palmas por la sanción de un partido que le cayó en tras empujar a Aythami en Córdoba y no tiene, por tanto, la misma carga de partidos que sus compañeros.

En su comparecencia de prensa tras el entrenamiento matinal, Corpas reconocía haber aprendido la lección pese a considerar rigurosa la tarjeta roja: "Para mi parecer vi una cosa injusta que pasaba en el campo, intento levantar al compañero e interesarme por el codazo que había sufrido y sacar rápido porque íbamos perdiendo y quedaba poco tiempo. El árbitro toma esa determinación, no voy a juzgar si buena o mala, pero sí que es cierto que he aprendido y que no volverá a pasar".

El ex de Linares y Marbella agradece que la afición se esté volcando con el equipo: "Está claro que jugando en casa ante nuestra afición, sin ir más lejos ante Las Palmas, hecho para subir a Primera, ganamos 3-0. La afición es un pilar importante en este club y desde dentro notamos cuando están enchufados. Con la entrega, ambición e ilusión que el equipo demuestra en el verde eso se va a mantener".

Otra de las claves es, a su juicio, que todos rinden a buen nivel cuando tienen su oportunidad: "Todo el equipo tiene mucha ilusión y trabaja día a día para cuando le llegue la oportunidad y la aprovecha. Lo que hace grande a este Almería es que por encima de cualquier individualidad está el equipo".

Corpas no olvida sus orígenes humildes ahora que disfruta de la LFP: "Hay mucho trabajo hasta poder llegar aquí. Me acuerdo de dónde vengo, nadie me ha regalado nada. Me dieron la oportunidad de competir en el Linares porque estaba en los juveniles y con la desaparición del CD Linares y la fundación del nuevo club contaron conmigo. He ido a paso a paso y teniendo oportunidades tanto en los 9 años de Linares, como en el Marbella y ahora en el Almería y se lo agradezco a todas las personas que lo han hecho posible".