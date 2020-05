Corpas: "Los galones no me los tengo que echar yo"

José Corpas cuenta los días que faltan para la reanudación del campeonato liguero sabiendo ya oficialmente que hay vía libre por parte del Gobierno a que se ponga en marcha la semana del 8 de junio. A falta de conocer la fecha concreta para el desplazamiento a Albacete, los jugadores rojiblancos ya se focalizan cada vez más en ese partido.

¿Consuela saber ya oficialmente que el fútbol regresa la semana del 8 de junio?

"A priori todo lo que sea ir concretando nos beneficia. En principio se abrirá con el Sevilla-Betis, el precedente del inicio de Primera y Segunda. Estamos contentos por ir sabiendo ya fechas concretas y que todo esto vaya en disminución y podamos volver a la normalidad cuanto antes, solucionándose este gran problema. Cuando se saben cosas concretas es mejor. Entrenar está bien, pero lo que queremos es jugar. Parece que está a la vuelta de la esquina, sin fechas se veía muy lejano. Estamos trabajando duro para ello y queremos volver de la mejor forma posible, como así será".

¿Siguen pensando que esa fecha es demasiado prematura?

"Está claro que parece que ha sido todo un poco precipitado, pero también es verdad que llevamos tiempo trabajando. En casa también hemos trabajado, obviamente no es lo mismo porque la chispita la pierdes y ahora en estos entrenamientos tiene que recuperarla. Con el paso de las fases el aumento del número de personas en el grupo se lleva mejor".

¿Cómo calibra eso de jugar cada 72 horas?

"Vamos a tener muy poco tiempo para analizar los partidos; si ganas, parece que todo se camufla un poco; si pierdes, que ya no vamos a ascender, a luchar por el objetivo".

Corpas: "Vamos a tener muy poco tiempo para analizar los partidos"

Esto va a ser una montaña rusa...

"Es el momento de tener un equilibrio emocional tanto en las victorias como en las derrotas. Eso es lo que te va a dar afrontar el siguiente partido en las mejores condiciones posibles".

¿Pensando ya en el Albacete?

"El entrenador del primer partido es bastante conocido y tengo suerte de tener amigos como Chema, hablamos mucho. Es un partido en el que cualquier mínimo detalle va a marcar la diferencia. Será muy físico y vamos a tener que estar concentrados cada minuto y en cada balón parado porque al final es lo que hace marcar la diferencia y sumar los partidos o perder el partido".

¿Qué le comenta Chema acerca de ese reinicio liguero en el Carlos Belmonte?

"Suelo hablar mucho con él, está muy contento y tiene ganas de volver a empezar. Las cosas le están saliendo bien, está teniendo minutos y ya le he dicho que en el primer partido se relaje o le cogeré del cuello [risas]. A partir de ahí, ojalá tire para arriba porque es un fantástico jugador, que le vaya todo genial".

En apenas dos años se ha convertido en una de las referencias del equipo...

"Cuando llegué lo hice con la misma ilusión y ambición que tengo ahora. Los galones no me los tengo que echar yo. No soy una persona que se eche galones, sólo intento conseguirlos en el día a día, en cada entrenamiento y partido. Las opiniones de los demás, bienvenidas son si son positivas".