"Cumplo un sueño llegando al Real Madrid"

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, declaró este jueves que cumple "un sueño" con su fichaje por el equipo español, al el que tenía la "ilusión" de jugar desde que era "un niño".

"Cumplo un sueño estando en el Real Madrid. No podéis imaginar lo contento que estoy. Solo los que me conocen saben lo que he trabajado para llegar hasta aquí y la responsabilidad y orgullo que tengo de estar en el mejor club del mundo. Desde hoy voy a poner toda la ilusión que tenia desde niño en pensar que podía suceder", dijo Courtois en su primeras palabras en la presentación que se llevó a cabo en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu.

Courtois, procedente del Chelsea inglés, ha fichado seis temporadas por el Real Madrid.