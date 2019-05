“Creemos que en Tokio 2020 podríamos volver a aspirar a una medalla”

–¿Qué sensaciones le deja el título logrado en el Mundial de Duatlón?–La verdad es que muy buenas, porque salieron bien las cosas a pesar de que fue un viaje caótico por ciertos motivos. Estamos satisfechos porque a estas alturas hay que hacer una serie de pruebas y esta era muy importante. Estamos haciendo las cosas bien.

–No fue nada fácil, viajó con la hora justa a Pontevedra y sufrió dos penalizaciones...–Por motivos familiares no pude ir con la antelación que es necesaria en este tipo de citas. No asistí a la reunión previa en la que se explican los detalles de la carrera, cuya asistencia era obligatoria, y ya me penalizaron con diez segundos. Partí con esa desventaja y luego, en carrera, por un error incumplí una norma, que desconocía porque la han puesto nueva, y tuve otros diez segundos de penalización.

"Aunque el duatlón no es mi especialidad, los dos únicos títulos mundiales que tengo son en esta disciplina”

–Pese a todas esas adversidades, hizo un tiempo de 58’ 54”, sacando finalmente 14 segundos a Mauro Gava, segundo clasificado...–Pude controlar la prueba desde el principio, pese a saber que tenía esos primeros diez segundos de penalización. Sabía que podía ser el más rápido en la carrera a pie, que es determinante en duatlón, aunque la segunda penalización fue una sorpresa, pero bueno, eso hizo que hubiese más emoción y la prueba fuese más atractiva para el espectador.

–Y ya van dos títulos mundiales...–Sí, aunque yo soy triatleta y el duatlón no es mi especialidad, los dos únicos títulos mundiales que tengo, por el momento, son en esta disciplina.

–Teniendo en cuenta su progresión y su envidiable palmarés, ¿llega Jairo Ruiz siempre con la etiqueta de favorito a este tipo de pruebas?–Realmente en el triatlón los dorsales se reparten según tu posición en el ranking. Evidentemente cuando sueles llevar números como el uno, el dos o el tres, todo el mundo se fija. Pero si estás ahí es por algo, aquí nada ocurre por azar, hay mucho trabajo y esfuerzo detrás, muchas horas de entrenamiento. Es todo un honor poder estar siempre en la primera línea del cajón de salida.

–¿Cuál es su siguiente objetivo?–Tengo varias competiciones cercanas, de las que se consideran de preparación, de cara a la Serie Mundial de Canadá en junio, al Mundial de Suiza en agosto y al Europeo de Valencia en septiembre, todas ellas ya puntuables para los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Nuestro objetivo ahora es puntuar lo máximo posible y clasificarnos para los JJ.OO. cuanto antes”

–¿Es inevitable, aunque quede más de un año aún, tener ya en la mente la cita olímpica de 2020?–Es que es nuestro objetivo. Esta temporada, cuando empezamos en octubre de 2018, lo hicimos pensando en lograr la clasificación para Tokio. Necesitas hacer puntos para ir. Nuestra meta realmente no es quedar primeros en todas las pruebas que tengamos este año, es hacer un buen papel, puntuar lo máximo posible y poder cerrar esa clasificación para los Juegos Paralímpicos cuanto antes, para ya poder centrarnos en prepararnos para eso, ir a las competiciones sin presión, para rodarte. Espero que en septiembre ya lo tengamos hecho.

–Tras la medalla de bronce lograda en Río 2016 y la buena progresión que lleva, ¿cree que llegaría a la cita olímpica de Japón como uno de los candidatos favoritos para volver a subirse al podio?–Ahora mismo es lo que pensamos. Es factible. Tal y como me encuentro siempre peleo por los puestos de podio. Creemos que en Tokio volveremos a luchar por una medalla.

–Tras el reciente título internacional conseguido en Pontevedra ha recibido muchísimas felicitaciones por redes sociales, hasta del alcalde de Almería. ¿Cuál de todas es la que le hace más ilusión?–Siempre las más importantes son las de mi familia, porque son en privado, íntimas, y además estoy viviendo fuera de Almería y las valoro mucho. Se echa de menos siempre a tu gente. Hay otras que me sorprenden mucho, pero siempre me hacen muchísima ilusión todas las que me llegan desde mi tierra.