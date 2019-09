Cristian Rodríguez: "En un futuro cercano espero estar ganando alguna carrera"

El almeriense Cristian Rodríguez se ha convertido en el ciclista de moda en la provincia, habiendo concluido el pasado domingo entre los 50 primeros en la última edición de la Vuelta Ciclista a España que terminó un año más en Madrid. El deportista del Caja Rural-Seguros RGA dio por terminada el pasado fin de semana una nueva temporada en la que ha ido haciéndose con un nombre dentro del pelotón internacional.

-Una vez pasada la vuelta ciclista a España, ¿qué sensaciones le ha dejado la competición, quedando en el top 50?

-Este año ha sido diferente al año pasado, el recorrido ha sido muy exigente y se ha notado. Al final no había ningún día de recuperación como se suele llamar. En especial la última semana ha sido bastante exigente. Las sensaciones empezaron bastante bien, tuve una caída y a partir de esa caída me lastró un poco y he ido un poco contrapié, pero estoy contento con la sensación y con verme entre el pelotón internacional.

-¿Se han cumplido los objetivos planteados al comienzo del curso?

-La temporada empezó bastante bien, tuve buenos resultados, vi que podía estar ahí con los mejores en algunas carreras como la Vuelta a Andalucía o la Vuelta a Cataluña. Luego tuve un bajón y preparé un poco la Vuelta. La temporada ha sido bastante regular, me siento motivado para el año que viene. Por ejemplo, en Cataluña me encontré bastante bien con la gente de cabeza hasta muy cerca de meta. En la Vuelta a Andalucía estuve bastante bien en la etapa reina. Paso a paso, pero me voy encontrando bien.

-Se ha convertido en el ciclista referencia en la provincia, ¿qué se siente siendo la figura en la que se fijen las futuras generaciones?

-Como ciclista profesional hay pocos en Almería, no sé si seré el referente, pero solo creo que estoy yo. Hay poco donde comparar. No hay grandes ciclistas en la región, supongo que se fijarán un poco en lo que tenemos, que soy yo.

-¿Conocen cuál será su calendario del próximo curso?

-Todavía es muy pronto, no se sabe nada. El equipo está cerrando todo el calendario y nos lo dirán a nosotros.

Cristian Rodríguez: "El Giro fue muy bonito, me impresionó bastante, me gustaría estar otra vez en una salida del Giro"

-Después de su destacado papel en el Giro de Italia en 2017, ¿está en su mente volver a correrlo o estrenarse en el Tour de Francia?

-El Giro fue muy bonito, me impresionó bastante, me gustaría estar otra vez en una salida del Giro. Es de las carreras que más me gusta y querría vivir una tercera. El Tour es una competición muy difícil, es la única que me falta por hacer.

-¿Ha echado de menos que la Vuelta pasase este año por la provincia de Almería?

-Es un orgullo correr en las carreteras de casa en las que entrenas y me gustaría volver a hacer.

-¿Cómo es un día de entrenamiento de Cristian Rodríguez?

-Me levanto, desayuno tranquilamente y luego hago el entrenamiento que tenga. Luego comer tranquilo y estar relajado en casa.

-¿Qué ambiente se respira con los compañeros del Caja Rural-Seguros RGA?

-Hemos hecho un buen grupo en la Vuelta, pienso que ha sido muy buenas, con muy buen ambiente en el equipo. Los compañeros han estado muy bien, estoy encantado.

-¿Cuáles son sus metas en estos próximos años?

-En un futuro cercano espero estar ya ganando alguna carrera y por qué no competir bastante.