Cuádruple empate en cabeza de Primera Andaluza tras una jornada accidentada

La liga en Primera Andaluza sénior está teniendo una tremenda igualdad en su arranque y de hecho tras solo dos jornadas disputadas ya no hay equipos invictos. Cuatro escuadras comandan la clasificación con cuatro puntos, tras haber ganado un partido y empatado el otro: Las Norias, Huércal, Carboneras y Cuevas. En el caso del Carboneras, no obstante, su reciente victoria ante el Roquetas 2018 por el momento no es todavía firme ya que el partido se suspendió al retirarse del campo el Roquetas 2018 por unos gritos racistas procedentes de la grada.

Con todo, no fue este el único suceso relevante sucedido en la jornada y que provocó la suspensión del partido. Y es que el choque Mojácar-Sporting de Almería tampoco pudo finalizar debido esta vez a un susto protagonizado por el guardameta local, quien recibió un fuerte balonazo que le originó convulsiones, teniendo que ser trasladado a un centro sanitario. Por suerte, el futbolista se encuentra bien y ya en su casa. El choque se suspendió cuando el Sporting ganaba por 0-3, hacia el cuarto de hora de la segunda mitad.

Las Norias protagonizó la goleada de la jornada al batir por 5-1 al Español del Alquián, equipo que supo apenas uos días antes del inicio liguero su clasificación para esta categoría, debido al ascenso a su vez del Pavía. De hecho, el Español no jugó la primera jornada, choque que se tendrá que repescar.

Ganaron también el Villa de Albox ante el Poli Ejido (3-2), en un choque en el que los celestes vieron hasta tres rojas; el Vera ante el Viator (4-2) y La Cañada frente al Garrucha (1-0). Y se registraron sendos empates en los choques Ciudad de Roquetas-Comarca de Níjar (2-2) y Huércal-Cuevas (2-2).