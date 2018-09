Cubo cree que Samu Corral va a aportar mucho al CD El Ejido

Uno de los nombres propios del pasado fin de semana en el Nuevo Vivero de Badajoz fue el de Samu Corral. El granadino volvía tras su lesión y marcó el gol del empate ya sin tiempo para la reacción del Badajoz. Como el resto de sus compañeros, Emilio Cubo lo alabó y reconoció que va a aportar mucho al equipo.

"Lo conozco de años anteriores y es un jugador que nos da mucho al equipo. Es muy determinante en el área, gana muchas disputas, nos da goles y eso es lo que nos hace falta. Se entiende muy bien con Pino y asociativamente es muy bueno y como equipo nos aporta muchas cosas, es importante que esté bien y enchufado", dice el lateral derecho, que también valora su comienzo de temporada: "Por problemas en la espalda no pude completar la pretemporada en buenas condiciones. He empezado de menos a más. Este domingo me encontré mucho mejor y al equipo también lo veo en la misma línea. Es verdad que aún falta terminar de ajustar líneas, pero las primeras semanas se nos veía más dubitativos, pero el equipo está trabajando bien y cada vez va a mejor".

Respecto al partido de este fin de semana ante el Murcia, el jugador celeste dice lo siguiente: "Estamos con muchas ganas y buen ánimo después de conseguir ese punto en Badajoz y hemos empezado a trabajar y preparar el partido del domingo contra el Real Murcia, donde esperamos conseguir la tercera victoria en casa para ponernos en buenas posiciones de la tabla clasificatoria", finalizaba Emilio Cubo en rueda de prensa.