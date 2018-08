Cubo, un pilar clave del proyecto celeste

Aunque ya se anunció oficialmente la pasada semana, ayer se escenificó ante los medios de comunicación la renovación de Emilio Cubo Pareja, uno de los jugadores más queridos de los fieles de Santo Domingo y, sin duda alguna un pilar clave del ambicioso proyecto del CD El Ejido, escudo que el jugador defenderá, como mínimo, hasta junio de 2020.

"Es un pilar importantísimo para este ambicioso proyecto que tenemos de cara a la próxima temporada. Ha tenido ofertas de otros clubes, algunos de LFP, pero hemos logrado traerle a nuestro terreno, como se suele decir, y convencerle de que nosotros queremos dar también ese gran paso", comentaba en la sala de prensa del estadio ejidense Javier Fernández, director general de la entidad del Poniente almeriense.

Estoy como en casa, quiero seguir en este proyecto con el que me siento muy identificado"

Posteriormente tomaría la palabra el defensor de 26 años de edad, que encara su tercer curso bajo la tutela de Alberto González, de quien es uno de sus hombres de confianza en el vestuario, para decir que está "muy contento por renovar con el club, tengo que darle las gracias a Javi Fernández, al presidente Pierre, a Santana, al cuerpo técnico y a mis compañeros, que son muy importantes para mi, y sobre todo también a la afición, que saben que siempre he estado muy contento aquí. Vine con un proyecto de ir creciendo poco a poco y así lo ha hecho tanto el club como yo como jugador. Esperamos que las cosas salgan como esperamos este año porque el proyecto está consolidado y quiero ser partícipe de ello".

Cubo siente los colores, como si hubiese nacido en El Ejido, y reconoce que "aquí me siento muy bien y la considero como si fuese mi casa. Creo que eso se me ve dentro del campo, que lo doy todo por estos colores y este escudo. Me siento muy identificado y quiero que siga siendo así". Sobre la presente pretemporada, resta importancia a los tropiezos ante Pulpileño y UDA y comenta que "ahora estamos en fase de preparación, no hay que darle importancia a los resultados. Cuando hay que estar bien es en la primera jornada de competición. Creo que tenemos de las mejores plantillas de la Segunda B y será nuestra obligación estar arriba".