Cuenca: "Espero estar en una hipotética final del play-off"

Los caprichos del calendario pandémico han provocado que Jorge Cuenca, uno de los pilares de esta UD Almería, tenga que marcharse con la selección sub-21 a disputar el Europeo ahora que el equipo afronta el play-off de ascenso a Primera. De darse todo bien y alzar el sexto título continental, luego estaría disponible para disputar la hipotética fase final de la promoción para sumar un ascenso a su incipiente currículum.

Será un sueño estar en una Eurocopa...

Es un sueño tanto para mí como para todos los compañeros. Lo vamos a hacer lo mejor posible. Ahora estamos en Las Rozas antes de viajar a Eslovenia [se ha aplazado al sábado por un positivo COVID en las expedición]. La Ciudad del Fútbol es increíble, con los campos de entrenamiento, gimnasio, vestuarios... Nos tratan genial. Es un sueño.

¿Qué sensación se respira antes de los cuartos de final?

Hay muchas ganas y mucho optimismo. Sabemos que tenemos un buen equipo y que podemos hacer grandes cosas en el Europeo.

En esta edición no se jugó la fase de grupos y las eliminatorias fueron del tirón. Las dinámicas se reinician.

Eso es, pero este equipo está bastante acostumbrado. Ya en la fase clasificatoria habíamos estado jugando dos o tres partidos cada dos o tres meses y la verdad es que fue muy bien. Nos hemos acomodado a este formato.

¿Cómo lleva las sensaciones encontradas por perderse el inicio de la promoción de ascenso?

Al final esperamos llegar lo más lejos posible en las dos competiciones y estar en una hipotética final de los play off.

Se marchó de Almería estando la promoción certificada.

No tenía nada que ver la tensión de si estamos dentro a ya habiendo ganando este lunes y estar más tranquilos. Una vez en los play off da igual lo que ya has hecho antes. Se libera esa presión y empieza todo de cero. Nos va a venir muy bien y el equipo va a hacer un gran papel.

¿Cómo fue la celebración de la clasificación sabiendo que lo importante es ascender?

Contenida y corta. Hay que ponerse de nuevo las pilas para prepararse de cara a lo más emocionante de la temporada.

¿Qué les dijo a sus compañeros antes de marcharse a la Eurocopa?

Me despedí de los que pude porque encima no pude hacerlo de todos, ya que me tocó el control antidoping y me tuve que quedar ahí y no vi a muchos. Les deseo muchísima suerte, espero verlos pronto otra vez. Me he traído el ordenador y tengo todo preparado para ver el Sporting-Almería.

¿Solo o con Manu García?

Depende de cómo vaya para meterle un poco de caña o no [risas]. Me llevo muy bien con él. Ellos se juegan mucho, pero nosotros no vamos a ir relajados porque nos jugamos la tercera plaza, como bien dijo 'el' Chumi. Nos estamos jugando la tercera plaza, que es muy importante para los partidos de vuelta, cambia mucho jugar la vuelta en casa.

¿Qué rival prefiere?

Los cuatro equipos van a ser cuatro equipazos, a los que hay que tener muchísimo respeto. Debemos ir con mucha ambición, preparándolo bien, sea uno u otro.