Cuenca: "Seguimos arriba, pero hay que mantener la línea"

A Jorge Cuenca se le ve dichoso, contento por haberse decantado por el Almería en la cesión desde el Villarreal tras salir de La Masía. Era un año clave en su trayectoria deportiva para asentarse en el fútbol profesional y hasta la fecha al internacional sub-21 le está saliendo todo a pedir de boca.

Tanto es así, que a las cualidades ya visibles de una limpia salida de balón y también un gran posicionamiento táctico, el madrileño une la virtud de ser un imparable rematador de cabeza. De esa guisa ha logrado ya que el equipo sume seis puntos de vital importancia en la recta final de los partidos de Vallecas y el Carlos Belmonte.

En ambos se siguió el mismo guion. Lanzamiento de libre directo ejecutado con maestría por José Carlos Lazo y la figura de Cuenca alzándose imponente para reventar la red al más puro estilo Sergio Ramos. Un valor añadido, el de los goles en las acciones a balón parado, que está sabiendo rentabilizar a la perfección José Gomes cuando los partidos se atascan.

Al término del duelo en tierras manchegas al zaguero se mostraba exultante al describir el 1-2: "Es muy bonito esto. Ellos tenían marca mixta, varios defensas en el área pequeña en zona y otros que nos seguían. No recuerdo mucho la acción por la euforia, pero vi que el balón venía de Lazo otra vez e hice lo que pude para celebrarlo".

Hubo que sufrir para ganar, pero Cuenca, que probó la categoría de plata en las filas del Alcorcón, ya sabe que en Segunda nadie regala nada: "Esta categoría es así, todos los equipos son muy complicados y hay que tenerle mucho respeto, vayan en la parte que vayan de la clasificación. Ya lo vimos con el Alcorcón contra el Lugo, nadie se esperaba que ganasen y no hay que confiarse con nadie".

Además tuvo que desenvolverse durante buena parte del encuentro con el hándicap de resultar amonestado con una cartulina amarilla, si bien confiesa que en la segunda mitad contó con la comprensión del colegiado canario Pulido Santana: "Me condicionó un poco la amarilla. En el descanso hablé con el árbitro porque no lo había tocado y me dijo que lo tendría en cuenta y estuviera tranquilo. Aún así tienes que lidiar con eso y no te la puedes jugar al extremo".

El Almería se ha encaramado ya a la parte noble de la clasificación, el objetivo incuestionable del equipo, y ahora esperan mantener la buena dinámica sin caer en un optimismo desmedido: "No significa nada, seguimos arriba, pero hay que mantener la línea. Se lo dedico a todo el equipo por el sufrimiento y a mi familia, que también sufre. Luego en los entrenamientos no meto ni una", concluía entre sonrisas.