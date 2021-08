Cullell y McConnell destacan en el exigente Mundial de Val di Sole

Los bikers de Primaflor-Mondraker-XSauce recuperaron en Italia las buenas sensaciones después de una competición olímpica en la que no pudieron mostrar su mejor nivel. Jofre Cullell (5º) y Bec McConnell (7ª) se erigieron protagonistas en sus respectivas mangas sub 23 y élite, sobre un circuito muy duro en el apartado físico en el que triunfaron el chileno Martín Vidaurre y la británica Evie Richards.

Jofre partió valiente, tomando la delantera para romper el grupo desde el segundo giro. Sin embargo, un par de errores le relegaron a posiciones más traseras, si bien pudo defender hasta meta un notable quinto lugar.

Jofre Cullell: "He salido un poco atrás pero pronto he podido recuperar para situarme en cabeza. En la segunda vuelta me he puesto a tirar y he abierto hueco junto a Martín Vidaurre, el chileno que finalmente ha ganado. Sin embargo, he cometido un fallo en una subida y me he caído. He seguido pero me ha agarrado el grupo de atrás. Con ellos he peleado por la medalla hasta la penúltima vuelta, cuando he tenido que poner un pie a tierra y me han cogido una distancia que ya no he podido recuperar".

"Contento con el quinto lugar, sobre todo por las sensaciones después del periodo posterior a los Juegos en el que no terminé de encontrarme muy bien. Toca seguir recuperando, disfrutar y preparar las próximas Copas del Mundo".

Resultados XCO Sub 23 Masculino

Doble Top 10 de Rebecca McConnell

También volvió a su mejor versión la australiana Rebecca McConnell, con dos grandes carreras en Val di Sole batallando por las medallas tanto en la modalidad de Short Track, que se estrenaba en el calendario mundialista, como en el XCO. En la carrera corta firmó el sexto puesto después de completar la primera mitad de competición en cabeza; en el cross country concluyó séptima, muy cerca del dúo de suizas que peleó por el bronce.

Sin suerte en las mangas júnior

Peor le fue el jueves a los dos júnior de Primaflor-Mondraker-XSauce en Val di Sole. Sara Méndez sufrió un percance de salida que le hizo perder mucho tiempo, partiendo desde la cola del pelotón; Francesc Barber (29º) sufrió una caída cuando marchaba quinto, rubricando hasta ese momento una muy buena competición. Dan McConnell completaba la representación del equipo en la manga élite masculina.