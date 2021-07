Cullell, del Primaflor, en Tokio en la modalidad de montaña campo a través

Con un año de retraso, por fin vuelve la cita más importante para cualquier deportista de élite, los Juegos Olímpicos. La preparación para llegar en plena forma a esta competición requiere muchas horas de entrenamiento y esfuerzo para desarrollar al máximo sus habilidades y conseguir mejorar el potencial deportivo, donde una buena alimentación es fundamental a la hora de conseguir los objetivos deportivos propuestos. Jofre Cullell, ciclista del equipo Primaflor Mondraker, sabe mucho de esfuerzo y preparación, y por ello forma parte del equipo olímpico español de mountain bike en los Juegos de Tokio en la modalidad de campo a través.

Cullell una de las promesas más jóvenes del ciclismo español, ganador de una medalla de oro en el Campeonato Mundial Junior de Ciclismo de Montaña de 2017, afronta su primera experiencia olímpica con ilusión y motivación, aunque tranquilo y sin presión. “Mi principal objetivo en estos Juegos Olímpicos es aprender y dar lo mejor de mí para hacerlo lo mejor posible. No he pensado en medallas, ni me voy a obsesionar con ello”.

El joven deportista pasó de la sorpresa e incredulidad inicial cuando le comunicaron su participación en la competición, a la necesidad de comenzar una preparación y entrenamiento específico, tanto para conseguir la mejor forma física para enfrentarse a las pruebas, como para adaptarse a las condiciones de humedad y calor de Tokio.

Una buena preparación incluye una buena alimentación

Una alimentación saludable y una dieta equilibrada es fundamental a la hora de conseguir la forma física perfecta para enfrentarse a las duras pruebas de la competición olímpica. “Una correcta nutrición es la gasolina de la que disponemos para lograr nuestras metas, y si eta falla, por muy bien que estemos preparados, el cuerpo no rinde correctamente” comenta Cullell. “A veces me comparo con un robot. Sé que tengo que comer algo en concreto para rendir y mi cabeza ni se plantea cambiar ese plato por otro”.

La dieta afecta al rendimiento deportivo y los alimentos que toman antes, durante y después de la competición, afectan a los resultados, y cada deportista debe seguir una estrategia de alimentación para cumplir los objetivos propuestos. Los porcentajes de macronutrientes en la dieta, es la diferencia fundamental en la alimentación previa u posterior a las pruebas. Antes de competir, se hacen mayores cargas de hidratos y después se ingiere una mayor cantidad de proteínas para reparar lo gastado. Según Jofre Cullell, “Lo que nunca puede faltar es la verdura para el correcto funcionamiento de la digestión ya que nos ayuda bastante a la hora de regular el organismo. Mi nutricionista está obsesionada con la verdura y la pone a todas horas…¡por algo será!”.

El ciclista del Primaflor Mondraker tiene sus preferencias a la hora de consumir verduras y declara “soy un adicto al puré de calabaza. Es un ritual mío antes de las carreras, y la verdad, me funciona bastante bien. Lo mezclo con patatas y cebolla, y me funciona genial”. Por otra parte, “nunca falta la ensalada en las comidas y cenas del equipo”.

Primaflor Mondraker, el nuevo hogar de Jofre Cullell

El gerundense Jofre Cullell se incorporó al conjunto Primaflor-Mondraker-XSauce en enero de este año, continuando con su proceso de formación y desarrollo en equipo Elite UCI con licencia española. “Estoy muy contento de formar parte de esta gran familia del ciclismo. Estoy muy a gusto con mis compañeros y es un equipo que me da mucha tranquilidad y confianza, ya que está todo muy bien organizado y yo solo tengo que ocuparme de entrenar para lograr mis objetivos deportivos”, comenta Cullell.

Primaflor promociona a grupos y deportistas individuales, referentes de una filosofía de búsqueda de salud física y mental a través de la actividad al aire libre, aunando los valores deportivos con los personales que implican deportes de gran esfuerzo físico y psicológico como el triatlón o el mountanbike.

Se trata de un binomio empresa-deporte que busca transmitir el espíritu de empresa de Primaflor, basado en el sacrificio, trabajo duro, compañerismo e ilusión. Lo del pódium queda en segundo plano.