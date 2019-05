Dan McConnell cierra con triunfo para el Primaflor su preparación de Copa del Mundo

Aunque no entraba en su planificación de inicio de temporada, Dan McConnell decidió esta misma semana participar en el tercera manga del Superprestigio MTB, disputada en la localidad alicantina de Tibi. El campeón nacional australiano completó una fenomenal mañana de BTT, con cálidas temperaturas y buen ambiente, logrando su primer triunfo del curso en Europa e importantes puntos UCI a falta tan sólo de una semana para el estreno de las Copas del Mundo en Albstadt (Alemania).

Dan McConnell: "Fue un muy buen día. Es cierto que correr ha sido una decisión de última hora, pero necesitaba los puntos UCI y creí que otra competición antes del próximo fin de semana iría muy bien para mi preparación. No me encontré con mis mejores piernas, aunque es normal. He completado unas últimas semanas muy duras, con bloques de entrenamiento fuertes, así que lo he pasado peor en las subidas. Sin embargo, gracias a la nueva Mondraker pude hacer diferencias en las bajadas. Sin duda, se trata de un arma muy seria. Estoy muy contento de acabar ganando, ahora toca recuperar para el gran objetivo".

En la manga de las féminas, María Rodríguez mantenía su maillot amarillo de líder del Superprestigio al finalizar en tercera posición, sólo por detrás de las corredoras del combinado nacional chino, las élite Bianwa y Meijing.

Francesc Barber brilla en Francia

El otro frente con Primaflor-Mondraker-Rotor en liza este fin de semana era la segunda manga de la Coupe de France, en Jeumont. Hasta allí viajó Francesc Barber, en busca de desquitarse de la caída que le impidió acabar más arriba en el estreno de esta competición en Marsella. Esta vez no hubo percances y el balear peleó por el triunfo con el local Adrien Boichis. Francesc, tras una gran carrera, concluía segundo.

Francesc Barber: "No tuve la mejor salida, pero me situé sobre el séptimo después de ese comienzo. Poco a poco llegué al grupo de delante y decidí salir en busca del primero. Rodamos todo lo que quedaba de carrera juntos, sin poder despegarnos uno de otro, así que lo probé en la última subida. Sin embargo, en la última curva antes de meta él entro arriba y ya no pude pasarle. Me marcho muy contento, quitándome la espinita de Marsella".