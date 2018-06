Dani Macarro cierra la línea de centrales

Visto su recorrido por diversos puntos de España se podría pensar que Unicaja ha fichado a un veterano, pero realmente tiene solo 24 años. Eso sí, lo que realmente sabe el club es que se hace con los servicios de todo un 'loco del voleibol' que ha luchado mucho para hacer posibles sus sueños de cadete en Colmenar Viejo. Mito del balonmano dándole nombre al pabellón en el que comenzó, el Lorenzo Rico, la suerte del voleibol fue que Daniel Macarro Tortajada, nacido en esa bella localidad del cinturón metropolitano de Madrid el día 18 de noviembre de 1993, dedicase su metro y noventa y ocho centímetros a este deporte. Retama por encima de los tres metros y medio (3,52), y los roza en el bloqueo (3,48), pero sobre todo 'lee'.

De oficio, central que ya sabe lo que es ganar la Superliga y la Copa del Rey tras haber mostrado una enorme progresión que le conduce a Almería, en donde cree que su ambición se verá satisfecha: "Sobre todo me mueve el equipo que se va a formar, porque se está haciendo este año un grupo para intentar ganar todos los títulos posibles". En ese camino hacia levantar los entorchados al cielo va a haber dureza y exigencia, pero eso es algo que le motiva igualmente: "De esta nueva temporada pretendo sobre todo seguir aprendiendo de este deporte, de mi nuevo entrenador y de los jugadores más experimentados que tenemos este año, ya que está hecho el equipo para dar el máximo en las tres competiciones".

Esa idea de "grupo para ganar títulos" ya la ha experimentado en su última etapa, en la que ha sido pieza clave primero en Ca'n Ventura y después en Urbia Voley Palma, sabiendo abrirse un hueco entre una colección de estrellas. No le asusta la competencia por el puesto y cierra una línea de centrales tremendamente potente en Unicaja Almería junto a los clásicos Borja Ruiz y Manu Parres, deseoso de que Manolo Berenguel empiece a darle instrucciones: "Muchos compañeros me han hablado muy bien de él, me han dicho que es un muy buen entrenador y que voy a aprender mucho de este deporte con su ayuda; no lo conozco personalmente pero seguro que creceré mucho como jugador gracias a él". Esa es una clave para que Daniel Macarro haya descrito una ascensión meteórica, pasando de juvenil en Colmenar a jugador de Superliga 2 en Santander.