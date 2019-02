Dani Macarro disfruta de la Copa como un ‘entrante’

Con 25 años ha levantado su tercer título nacional, la viva imagen de la expresión ‘joven pero experimentado’. Daniel Macarro, cuya imponente capacidad de salto le hace llegar muy arriba pegado a la red, usa esa perspectiva para avisar de que no ha acabado la temporada para Unicaja Almería: “Después de ganar este primer título, no nos conformamos, queremos más, queremos ganar la liga también, y en ello nos centramos desde ya sabiendo que queda bastante para el play off y que hay que concentrare en los partidos que vienen ahora”. Piensa ya en Palma, casa del madrileño las dos pasadas temporadas, pero bien merece la pena el repaso a las emociones que han sobrevenido al equipo durante este fin de semana mágico.

Centrado en eso, reconoce que está “muy contento” con el triunfo, incluso más que en su ‘primera vez’ al sentirse más partícipe: “Junto con los dos de Palma de hace dos años, este es el tercero que gano, y la verdad es que siempre el primer título que se levanta es muy importante, pero realmente no jugué todo lo que hubiese querido, así que, en esta, en la que he jugado y he aportado mi granito de arena, me la tengo que tomar de otra forma, con mucha ilusión, y estoy muy, muy, muy contento”. A su satisfacción personal, dada la implicación que tiene con este proyecto ahorrador, suma el devolver al club al lugar que le corresponde: “Como ya se ha dicho, no está acostumbrado Unicaja a no ganar ningún título en tanto tiempo, y es un apoyo muy bueno para que la gente siga creyendo en nosotros”.

En ese sentido, en su dedicatoria hace un reconocimiento, ante todo, a la afición y a la ciudad, en la que se siente feliz: “Esto es para Almería, que es suya la Copa, para la grada que viene a vernos siempre y los que fueron allí a Melilla, que es un palizón de viaje, y también a mis compañeros y a mi familia”. En ello no pensaba en las horas previas, metido en su trabajo de concentración: “Todo el mundo va con muchas ganas, no piensas en el cansancio ni en los dolores que tienes en el cuerpo, solo piensas en hacerlo lo mejor posible y en llevarte el título, en traerlo aquí a Almería, y la verdad es que desde el desayuno estábamos muy motivados; antes de dormir la siesta, ya en la cama, pensando en el partido”.

Focalizó la situación a la perfección, “centrando la mente en cómo jugar mejor una vez que se había visto el vídeo de Teruel”, y todo lo de después, no la victoria sino el camino, se vivió “con mucha emoción”. La clave fue justo eso, la mentalización en los momentos decisivos: “Supimos llevarlo muy bien; el primer set, por unos cuantos fallos nuestros, se nos escapa un poco, el segundo supimos reaccionar y no fallamos casi nada, fue un set de los mejores que jugamos en la liga, y al final en el quinto era solo dejarnos todo para ganar ese título, y supimos hacerlo como equipo, trabajando muchísimo, sin casi error, con una motivación increíble”. Lucha y recompensa se vieron las caras y se abrazaron, cosa que alguna vez no sucede.

Se queda con la palabra ‘equipo’, repetida en la entrevista en varias ocasiones: “El vóley es un deporte muy psicológico, supimos tener cabeza fría en los momentos que había que tirar y no fallar, y puntuar en el quinto set; supimos llevarlo muy bien, como equipo sobre todo, todo el mundo desde el banquillo, hasta la gente que nos vino a ver a Melilla, los jugadores de dentro… ninguno paró de animar, ninguno paró de apoyar al siguiente compañeros, y gracias a eso sacamos el tie-break”. Eso sí, de entre la colectividad, destaca la figura del ‘17’ ahorrador: “Ese es el Fran Ruiz que yo conocía, en Palma lo hizo durante mucho tiempo y gracias a él, en parte, también ganamos esos dos títulos”.

Por tanto, lo tuvo claro: “La verdad es que es un chico que a la hora de las bolas decisivas no se asusta, le da con todo y suele acertar siempre”. Pero lo dicho, que el grupo cerró filas y se hizo caso a la preparación que había diseñado el míster: “En bloqueo – defensa, que es lo que nos pedía Manolo, lo hicimos genial, todos defendimos mucho, y la verdad es que estuvimos muy bien, Borja estuvo increíble en bloqueo, pero no solo fueron los puntos directos que hizo él o que hice yo, sino que hay que contar con todas las bolas frenadas, las que tocamos para otra vez poder reconstruir el juego; se trabajó magníficamente”.

Ahora sí, a por la Superliga pese a lo complicado del camino: “Palma va a ser un partido difícil, luego iremos a Ibiza, a Canarias… Soria aquí, que en esta segunda vuelta lo está haciendo muy bien… pero es que queremos sacar todos los partidos posibles, puntuar de tres en tres siempre para llegar lo mejor posible al play off”. A Dani Macarro se le respeta y se le quiere por donde ha pasado, siendo una buena muestra de ello un Son Moix que elogia: “Siempre ha sido un campo espectacular, allí la gente es una apasionada del vóley, va a todos los partidos, se ponen muy interesantes los partidos y al final el equipo que han formado este año es con base del año pasado pero incorporando jugadores de Almería o de Teruel, así que han hecho buen equipo y no va a ser fácil ganar”. Ante eso, y visto lo visto este pasado fin de semana, no hay dudas de que hay que sacar a mejor versión de los verdes: “Creo que jugando como hemos jugado esta final, si vamos a por todas, considero de verdad que no nos puede parar nadie”.

Por último, e insistiendo en que la cita en Mallorca “va a ser muy complicada, pero yo confío en mi equipo y en que lo saquemos”, sentencia, no ha podido dejar de manifestar su ilusión por la posible vuelta a Europa de Unicaja Almería: “Yo nunca he jugado competición europea y para mí sería un sueño; estaría muy contento de seguir formando parte de este equipo y poder jugar en Europa”. Sabe, además, que sería bueno para este deporte en general y para la provincia en particular, ya que es un ‘loco del vóley’: “Apuesto por el voleibol; es mi vida y siempre apuesto al cien por cien por él”.