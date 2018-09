Dani Macarro encaja a la perfección en Unicaja Almería

Se ha establecido desde su misma llegada una conexión muy fuerte que indica lo positivo que será esta confluencia de intereses. “Queríamos tener con nosotros a Dani Macarro, y ya está aquí”, ha manifestado Ramón Sedeño, presidente de la entidad ahorradora, a lo que cabe sumar lo que el jugador siente tras vivir las que han sido sus primeras horas verdes: “Los cuatro o cinco días que llevo en Almería estoy encantado, entrenando bien y disfrutando de esta gran ciudad”. Esa fluidez en el trato personal es la base para unos éxitos deportivos que se buscarán de un modo conjunto entre el club más laureado de España y un jugador que sabe lo que es ganar un doblete, conseguido con Ca’n Ventura hace dos temporadas.

En ese sentido, Sedeño ha aprovechado para definir a su nuevo central como “un maravilloso ‘loco del voleibol’, que tiene solo 24 años pero que cuenta con hechuras de veterano”, y eso precisamente “es lo que le hace encajar a la perfección en Unicaja Almería, ya que ha demostrado perseverancia, ilusión y talento en una trayectoria que le ha llevado por varios equipos hasta coronarse, y así llega”. El presidente ahorrador le ha propuesto que, sabida su ambición, puede ir más lejos: “Si se me permite el guiño, le digo que estaremos encantados de que no solo lo repita, sino de que lo supere, dirigiéndose directamente a él: “Dani, te queda vivir un triplete, y estás en uno de los mejores sitios para pelear por él”.

En todo caso, Ramón Sedeño ha dejado clara la filosofía ahorradora: “En este club ante todo se te respetará como jugador y como persona, tanto en la victoria como en la derrota”. De talante humilde, si bien con una ambición innegable, Macarro ha recogido el guante para reconocer que tiene más hambre de títulos, y ganas de saborearlos de un modo distinto: “El año del doblete de Palma empecé la liga jugando de titular, pero por varios motivos en la Copa del Rey y en la final de la Superliga no jugué tanto como quisiera, y por eso quiero repetir estos logros con Unicaja Almería, por supuesto dándolo todo de mí y, si se puede, jugando”. Por ahora mira desde ya a la Supercopa de España, que aparece en el horizonte.

Sobre ese entorchado aparece un aureola especial por dos motivos principales: “Es el título que me falta, y por supuesto yo voy a hacer todo lo posible por ganarlo y mis compañeros también, y además, al tratarse del primer título del año, es una buena subida de moral para comenzar la liga con buen pie”. Con esa perspectiva cercana se lleva mejor el esfuerzo de estos primeros días, que está llevando con una gran ilusión: “La verdad es que en cuanto al trabajo, lo estamos iniciando, y muy bien, el periodo de pretemporada es duro, como todos los años, y tengo claro que estos años atrás nunca he tenido una competencia tan tan dura como aquí, con los tres que tenemos, pero cuando más se crece es teniendo competencia”.

Dani Macarro sabe que le viene bien el hecho de “que un jugador de tu posición te esté pisando los talones, y saber que a la mínima que te relajes te pueda quitar el puesto”. Sobre esa actitud, como uno de sus valores personales, se ha hecho eco Ramón Sedeño: “No rehúye para nada la competencia por hacerse con una plaza en el equipo titular, pero a la vez estamos seguros de que entiende de manera constructiva precisamente esa convivencia con lo que será una lucha diaria por convencer a su entrenador, y en ese sentido también con Macarro cumplimos con lo que buscamos, que es no solo contratar a buenos jugadores, sino a buenos compañeros, buenas personas en definitiva”. Así se le recuerda por donde ha ido.

El madrileño tiene muchos números de ser uno de los predilectos de la afición del Moisés Ruiz, tal y como considera el presidente: “Agresivo en pista, con carácter, no sabe vivir un partido desde la apatía, sino que siempre lo da todo y consigue una potente relación con la grada”. La relación simbiótica está establecida, y no se quiere solo recibir, sino dar: “Estamos muy satisfechos con su fichaje por todo lo que va a aportar, pero también asumimos el compromiso de ayudarle a crecer, sabedores como somos de que es muy exigente consigo mismo”. El mismo Dani se define como “un jugador trabajador, que siempre lo da todo en el campo, a veces mejor, a veces peor, como todo el mundo”. Otra vez la humildad.

Sobre su juego, “lo que me viene caracterizando es el salto, no tanto la técnica o no tanto el control de balón, sino mi salto, y en bloqueo estoy cada año poquito a poco mejorando más”, ha reconocido. Ha sido internacional, y esa condición la quiere recuperar desde Unicaja: “Siempre estoy interesado en la Selección, para seguir aprendiendo y para no estar esos cuatro meses sin hacer nada, porque se hace duro estar ese tiempo sin tocar el balón y regresar a la pretemporada es más complicado, que es lo que me ha pasado estos dos últimos años”. En Almería ya se siente arropado: “Uno de los motivos para venir es la gente que conozco, y lo cierto es que estoy muy contento tanto por el equipo como por los que conocía”.