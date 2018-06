Dani Romera es el preferido para la delantera

La secretaría técnica rojiblanca tiene claro que esta temporada no puede errar en el puesto de delantero, después de que el año pasado tuviera cuatro arietes sin gol. La marcha de Juan Muñoz y Soleri, junto a la probable de Hicham, pues no entra en los planes, provoca que el Almería necesite hacerse con los servicios de un '9' que acompañe a Pablo Caballero en la función de goleador. El pasado año se apostó por un tipo de delantero que no funcionó, lo que provocó que Rubén Alcaraz fuese el máximo artillero.

El primer nombre que está en la lista de Miguel Ángel Corona e Ibán Andrés es el almeriense Dani Romera, que pertenece al Cádiz. El canterano rojiblanco, por el que ya se interesó la UDA el pasado verano, es un joven delantero, que ya debutó con el primer equipo en Primera División de la mano de Francisco y que destaca por sus desmarques y su olfato goleador. Fran Fernández lo conoce bien de su época en el filial rojiblanco, cuando compartía la delantera con Hicham.

El principal problema es que Dani Romera tiene todavía tres años de contrato con el conjunto gaditano, por lo que la operación no parece fácil. Según informa Diario de Cádiz, de momento tan sólo hay interés por el futbolista por parte del conjunto almeriense, que vería con buenos ojos una cesión para la próxima temporada. Para que la negociación llegue a producirse, lo primero es saber la intención de Álvaro Cervera, entrenador amarillo. El guineano, exjugador del Almería CF, apenas lo usó la pasada temporada y Romera lo que necesita en este momento de su carrera son minutos para seguir creciendo.