David Cabello: "Los políticos le están dando la espalda al CD El Ejido"

El técnico celeste hablaba, en la tradicional rueda de prensa de los viernes previa a la jornada liguera, que en esta ocasión era sobre el partido de mañana ante el Atlético Porcuna en el feudo ejidense (17:00), sobre el deterioro que está sufriendo desde hace ya bastante tiempo el césped de Santo Domingo. “Tuvimos la visita de nuestra concejal de Deportes y nos dijo que nos olvidáramos del césped. Es lo que tenemos, es lo que hay, es lo que quieren para su equipo, para su ciudad y tendremos que aguantarnos de alguna manera con lo que tenemos, intentar cuidarlo de la forma que podamos”, aseguraba con firmeza David Cabello.

"Está claro que aquí, sobre todo los políticos, no quieren fútbol profesional o semiprofesional”

El entrenador del CD El Ejido no se muerde la lengua y aseguraba que “algo que tenemos claro es que en El Ejido no quieren fútbol profesional o semiprofesional. No lo quieren. No lo apoyan. Se ceden unas instalaciones, como a cualquier otro deporte, como es lógico, pero ya está. Este club le ha dado muchísimo a esta localidad y se le está dando la espalda por parte de los políticos. Y yo lo voy a decir siempre que pueda, porque es la verdad. Son problemas, tras problemas y no se nos dan soluciones. Al final el que paga es el aficionado”.