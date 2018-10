"Debemos mejorar el ataque posicional e incidimos en ello"

-Lo primero es obligado, ¿cómo está la enfermería?

Saveljich y Narváez tienen bastantes posibilidades de llegar al partido, estamos apurando y hasta última hora no tomaremos la decisión, pero no vamos a arriesgar absolutamente nada, si están disponibles irán convocados. Ibiza está descartado por lesión y con Aguza tampoco vamos a arriesgar, por lo que también está descartado. ­

-¿Qué tipo de partido se espera en Granada y cómo va a recomponer las demarcaciones? ­

Espero a un Granada como está siendo hasta ahora, un equipo bastante fuerte como local, intenso en la presión, que está bastante bien trabajado en todas las fases del juego y tiene mucha calidad en la parte ofensiva. Un rival difícil como nos estamos encontrando. Espero que sigamos en la misma línea de mejoría. Es cierto que en el partido anterior podíamos, dentro de nuestra ambición, haber sumado algún punto más, somos exigentes, pero también equilibrados y sabemos que no es fácil ganar fuera de casa. La ilusión es tremenda por el movimiento que hay de la afición y la gente que se va a desplazar para apoyarnos, lo asumimos como un partido muy importante. ­

-Toca que todos vayan a una... ­

En lo colectivo, cuando hemos funcionado a tope, lo hemos hecho bastante bien. Hasta el momento solo en casa, esperemos que fuera también hagamos un partido muy bueno. Si queremos ganarle al Granada en su campo tenemos que hacer un partido casi perfecto y tengo la confianza de que este equipo puede hacerlo. ­

-¿En qué medida condiciona no disponer del dúo titular de centrales? ­

Es cierto que los dos centrales que han jugado los últimos partidos no pueden estar, pero preparamos el partido dentro de nuestro modelo de juego con aspectos a tener en cuenta como contra quién jugamos y quién juega para introducir matices. Tengo total confianza en los futbolistas disponibles, lo están haciendo bien en todo momento. Me gustaría que se valorase un poco más a nuestros futbolistas. Owona está en un momento bastante bueno. Con Trujillo se está siendo demasiado crítico. Es un futbolista que fue muy importante en la fase final de la temporada anterior, en la que dejamos portería a cero en bastantes ocasiones, una de ellas contra el Granada. Lleva once o doce temporadas en este club, siempre lo ha dado todo y es nuestro capitán. Creo que no se merece el trato que se le está dando. Cualquiera que juegue está totalmente preparado. ­

-¿Ve un partido de poder a poder que se puede resolver por la pegada? ­

Partiendo de la base de que ellos presionan bastante bien, con intensidad y agresivos en los duelos, algo a destacar es que son capaces de hacer ese trabajo pese a su calidad. Será un partido de aciertos, todos se desnivelan por la mínima y para ganar fuera de casa hay que estar muy acertados en las ocasiones. El otro día no lo estuvimos, el día de Las Palmas, sí. ­¿Es el día adecuado para poner en marcha el plan B? ­Tenemos un par de bajas, no creo que sean más. Estas oportunidades, como le pasó a Narváez hace dos semanas, te dan la opción de hacerlo bien, reivindicarte y continuar en el once. Más allá de que puedan ser importantes ciertos futbolistas o no, toda la plantilla está preparada y estoy tranquilo.

-¿De qué modo motiva el hecho de saber que en Los Cármenes habrá 700 aficionados indálicos?

­Muchísimo, además se comenta en el vestuario. Se dan cuenta de que la gente se ha ilusionado con el equipo. Ha habido desplazamientos anteriores en los que la afición ha estado con nosotros y el movimiento de este partido es una motivación extra. Ya de por sí el futbolista está motivado y trabaja muy bien, pero deseando que llegue el partido y darle una alegría a esa afición que se va a desplazar para apoyarnos. ­

-¿Qué quiere que el equipo cambie de lo visto en Albacete?

Hay un matiz importante que es la expulsión. Parece que todo lo condiciona a favor, pero pienso que a lo mejor once contra once hubiéramos tenido alguna posibilidad más por el tipo de partido que habíamos planteado. Son matices que no podemos valorar, pero está claro que hay una exigencia grande, también debemos ser equilibrados porque en una o dos semanas esto puede cambiar. Estamos muy contentos con el trabajo de Albacete, no estuvimos acertados en ciertos momentos pero entra dentro el error porque todos nos equivocamos. Lo que me hace tener mucha confianza y ser positivo es que veo que el equipo es ambicioso y los futbolistas saben que podemos dar un extra más. Tenemos que ir a Granada a ganar el partido. Con Trujillo se está siendo demasiado crítico. Lleva once temporadas en el club y siempre lo ha dado todo" ­Tras diez jornadas,

-¿Cree que los arbitrajes les han restado más de lo que podían sumar?

­No creo. Al final en unos partidos te dan más y en otros menos. Pasamos una racha un poco rara, pero tenemos que centrarnos en lo que podemos cambiar nosotros. Los agentes externos, como puede ser el colectivo arbitral, intentan hacerlo lo mejor posible también y nosotros lo respetamos. Tenemos que centrarnos en nuestro trabajo y ahí no entran los agentes externos que pueden condicionar un partido. No hay que buscar ninguna excusa, estamos en buena línea y en una posición privilegiada, hay que seguir creciendo. No noto que haya habido más allá de las primeras jornadas algo raro con los arbitrajes, están siendo buenos y no podemos cambiar nada. ­

-En ataque parece que todos están participando.

­Tenemos claro que nuestra plantilla va a competir siempre al máximo y que desde lo colectivo somos un gran equipo, de lo contrario emergen las deficiencias. Si en lo colectivo seguimos así y en lo individual se ve el crecimiento de algunos futbolistas, nos va a ir bien. Todo parte de que funcionemos como equipo, que todos ataquemos y defendamos. Cada partido es un mundo y en Granada será diferente a lo que nos hemos encontrado hasta ahora en casa. Esperemos estar acertados.

-¿Cree que al equipo le cuesta ser protagonista? ­

Ahí están los datos de posesión de Córdoba y Albacete. A partir de ellos se pueden sacar muchos análisis. Debemos mejorar y en los entrenamientos incidimos en el ataque posicional , la fase del juego que más debemos mejorar y en la que más margen tenemos El Granada mantiene líneas juntas, es intenso, tiene claro el plan de partido y variaciones dependiendo del rival" porque contamos con futbolistas que pueden dar bastante más. Seguro que lo haremos. ­

-¿Qué valoración hace del actual Granada? ­

Es un candidato al ascenso, bastante equilibrado, con futbolistas de enorme calidad tanto en su parte delantera como atrás. Son jugadores de un nivel bastante alto para la competición, experimentados y jóvenes, una mezcla bastante buena. Lo que más destaco es cómo trabajan, siempre mantienen las líneas juntas, son intensos, tienen claro el plan de partido y algunas variaciones dependiendo del rival. Sus individualidades son muy buenas.