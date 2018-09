Debilidades por el flanco izquierdo

El Almería entró en la tarde de ayer en zona de descenso y veremos cuándo va a salir de ahí... si es que es capaz de hacerlo porque capacidad para ello no se le ve. De nuevo la camiseta acabó empapada de sudor y el equipo se desfondó, algo que no hacía en las temporadas anteriores, pero sólo con esto no se suman puntos. Y llevar uno de doce posibles es peligrosísimo para un equipo nuevo.

Lo peor de todo es que el equipo se desfonda, se deja el alma. Si dándolo todo no eres capaz ni de frenar a un Osasuna tan flojo como el de ayer, tu problema es grande. Viniendo de donde viene el Almería, es muy difícil mantener la paciencia durante muchas más jornadas. Hasta ahora, la afición ha agradecido el esfuerzo de sus jugadores pese a los malos resultados. A partir de ahora, con el equipo nuevamente en el pozo y viendo que los problemas de fútbol que el equipo tenía desde pretemporada no se han resuelto, los nervios volverán a estar a flor de piel en el Mediterráneo.

El partido de ayer era de empate, ni Osasuna fue mejor que el Almería ni viceversa. Fue un encuentro muy flojo, entre dos conjuntos que hacen aguas por todos lados. La diferencia es que los rojillos fueron capaces de aprovechar la debilidad rojiblanca en la parte izquierda, mientras que los almerienses no tuvieron calidad ninguna cuando pisaban el área rojilla. La descompensación fue total y absoluta cuando salió del campo Aguza.

El ex del Córdoba mantenía bien al equipo en el centro del campo y tuvo alguna que otra llegada interesante. En vez de fortalecer el costado izquierdo, el cambio de hombre por hombre (De la Hoz por Aguza) lo único que hizo fue permitir que el cántaro siguiera yendo a la fuente. Y Osasuna hizo por ahí el primero, el segundo y el tercero. Eso sí, el equipo corrió mucho.