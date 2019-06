La Delegación distingue al Ayuntamiento de Almería en su primera gala

Reconocimientos, diplomas, alegrías y sobre todo, mucha felicidad. El balonmano en Almería pone el broche de oro a un año donde los éxitos no han faltado en ninguna de sus categorías. La celebración de la I Gala del Balonmano en el Auditorio Maestro Padilla, organizada por la Delegación Almeriense de Balonmano y a la que acudió el concejal de Deportes, Juanjo Segura, junto a Sebastián Fernández, delegado provincial de balonmano y la delegada de Educación, Deporte, Igualdad, Política Social y Conciliación, María del Carmen Castillo Mena, entre otros.

No faltó ningún equipo de la provincia, desde el BM Bahía de Almería, hasta AM Team Almería, BM Roquetas, CD Nexa Carboneras, CD Base Huércal, CD BM Ciudad de Vícar, BM Urci-Indalo hasta el CD Urci Almería. Todos los clubes fueron reconocidos tras una temporada plagada de éxitos.

El concejal de Deportes, Juanjo Segura, intervino al comienzo de la gala y agradeció “a la delegación almeriense de balonmano y su presidente, Sebastián Fernández, junto a la directiva, por la gran labor que vienen desarrollando por la disciplina en Almería. También felicito a los equipos y a los jóvenes deportistas que temporada tras temporada nos dan alegrías al igual que a los padres, que son pieza fundamental para que sus hijos puedan practicar deporte”.

Además, Juanjo Segura ha reiterado el orgullo del “Patronato Municipal de Deportes y el Ayuntamiento de Almería al ver las instalaciones llenas de jóvenes con ilusión por practicar el balonmano. Nuestro objetivo es la base y como sabéis, los Juegos Deportivos Municipales se disputan todos los años y felicito a las escuelas deportivas, como Cajamar, por el trabajo para que los niños practiquen deporte”.

Hubo menciones, premios y distinciones en la I Gala del Balonmano Almeriense donde no faltaron risas y el público no dejó de vitorear a sus compañeros cuando subían al escenario. Los premios especiales de la noche fueron los siguientes: el ascenso a división de honor plata, para el CBM Bahía de Almería. En el balonmano playa, el AM Team Almería Infantil Femenina por ganar el Campeonato de España. Sara Hernández Torrico fue premiada por ser la máxima goleadora de la división de honor plata. Y los equipos BM Ciudad de Dalías, CBM Bahía de Almería y CBM de Roquetas fueron premiados por organizar la Final Four Almería.