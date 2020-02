Derbi para tocar techo y tener dinamita para romperlo

CAR Coanda Sevilla tiene seis victorias, una de ellas sumada frente a un Unión Rugby Almería que llegaba en racha a San Pablo. Aquel 30-17, sexta jornada del campeonato, tras dos victorias cruzadas y contándose con poder sumar la tercera, todavía perdura en la memoria del grupo de jugadores. Algo parecido sucedió contra Jaén, equipazo con el que se cayó de modo injusta en casa y al que se quiso devolver la moneda en Las Lagunillas, pero no pudo ser. Y no, no es cuestión de revanchas, sino de hacer valer el estado de forma de cada uno de los momentos de la temporada y la maduración como equipo. En esa línea, URA Playcar está quinto por méritos propios, con nueve puntos de renta sobre su primer perseguidor, si bien hay un grupo amplio de rivales echando un pulso en esa zona de la clasificación, entre los que se encuentra el cuadro sevillano.

La quinta plaza significa ser ‘líder de los mortales’, solo por detrás de otros que juegan otra competición parece que distinta. Ingenieros Industriales y Jaén, de modo especial, aparecen como intocables, con solo una derrota ‘devuelta’ del uno para el otro, y después CRC intentando consolidar su plaza de promoción de ascenso con el único ‘peligro’ de CAU Metropolitano. El de detrás es, con el mérito que conlleva, Unión Rugby Almería Playcar y su marcha ‘equilibrada’ en la temporada, ocho victorias y ocho derrotas, con 37 puntos. Hace un año, en este mismo punto de la temporada, el balance era de 6-10 con 31 puntos. Pudo llegar a los 9 triunfos y 45 puntos al final del todo, un techo histórico que ahora, al llegar al último parón de la temporada, puede tocar, con carga de dinamita para romperlo en los cinco últimos choques de la 2019/2020.

De vencer el penúltimo derbi andaluz del curso, igualaría su récord de partidos ganados y se quedaría a tres o cuatro puntos de esos 45 finales del anterior, y en esa línea, otro dato curioso es que ahora mismo está a 36 puntos de la que es su máxima anotación en suma general de partidos, con 399 tantos a favor y seis partidos más por jugar. Todo esto es el reflejo numérico de algo que se ve sobre el campo y que se percibe desde la grada, como es la consolidación real y efectiva del club en la segunda máxima categoría nacional del rugby español. No es poco ese mensaje, y el excepcional grupo deportivo de esta temporada lo ha venido escribiendo a fuerza de trabajo y compromiso. Ganas de recibir a CAR Coanda Sevilla, todas, ante el que se llega en idéntica situación a la de la primera vuelta en referencia a racha, victorias ante Liceo y Marbella.

Antes hubo las mismas tres derrotas ante grandes, Industriales, Jaén y CAU, a falta solo de medirse a CRC en Pozuelo como primera cita tras el parón que se afronta el fin de semana próximo. Llegados a la jornada 17, “puede que se nos vea como favoritos, cuatro puestos por encima y 12 puntos más; para nada, no va a ser un partido fácil, viene jugando a muy buen ritmo, se ha reforzado en el mercado de invierno y eso hace que sea un equipo más competitivo, de rachas de juego, con fases de muy buena factura, tanto en delantera como en los tres cuartos, lo que augura un choque muy reñido, muy físico, mucho más que el de la primera vuelta, y en el que tenemos que estar totalmente alerta para no ser superados por el rival”. Así lo ha expresado Nacho Pastor en la víspera de salir al césped de un Juan Rojas que espera, como siempre, de jugador más.

“Jugar en casa en un aliciente más, dar una alegría nuestra afición, además de que, de momento, de este grupo de partidos tras la Navidad, solo a excepción el primero ante Industriales, que era lo previsto, hemos sacado buenos contra CAU y Marbella buenos encuentros, y sería una forma muy bonita de cara a su cierre, el del bloque, hacerlo con puntos y con victoria”. Pastor insiste en que es una gran ocasión también para el público: “Animo a nuestra afición a acudir al campo para disfrutar de una mañana extraordinaria de rugby, porque después juega Costa y después el Femenino, que son dos equipos que dan alegrías, en una jornada completa con tres encuentros que van a hacer las delicias de los espectadores”. En cuanto al suyo, el de URA Playcar, ha manifestado que se tienen que dar “el 110%, se lo merecen los propios jugadores por el nivel de entrenamiento que estamos llevando a cabo y la afición también”, afirma.

Los cruzados llegan bien en una semana que “se ha podido gestionar tranquila en lo que al ámbito muscular se refiere; los jugadores, cansados y fatigados en el cierre de este bloque de cuatro, se desgastaron mucho ante Marbella por las condiciones del terreno de juego y por el partido en si, que fue muy exigente físicamente, y esta semana la hemos planteado como recuperación, con la intención de afrontar en las mejores condiciones la visita de CAR”. El técnico ha añadido que “la idea es insistir en la contundencia en delantera, en hacer ‘bastión’ del juego de melé y fases de conquistas, seguir sacando partido a ese desarrollo de juego de los tres cuartos, donde conseguimos manejo y también verticalidad”. No estará Mono por acumulación de tarjetas, pero cumple sanción y vuelve Toti, así que “tenemos un equipo muy competitivo y casi completo”.

Por último, cabe reseñar que los sevillanos solo han ganado un partido como visitantes hasta el momento, un 20-24 en Marbella, siendo sus cinco victorias restantes en casa frente al propio URA y ante Málaga, Liceo, XV de Hortaleza y Arquitectura. Llega a Almería después de tropezar en Málaga en un partido de gran importancia para la permanencia y de plantar cara a CAU en San Pablo. El árbitro será el señor Eduardo Cousillas, que nunca a pitado a Sevilla y que a Unión Rugby Almería siempre le ha dirigido victorias. La primera fue aquella de la patada final de Nacho de Luque en casa de Arquitectura, histórico triunfo por 25-27 en la temporada 2015/2016. Este campaña ha estado en el 31-22 sobre Málaga, y ya conocía el Juan Rojas porque la campaña pasada arbitró el 31-30 sobre Alcobendas.