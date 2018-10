Derrota de URA en Alcobendas (26-10)

Se había avisado por parte de Nacho Pastor que la clasificación no tiene nada que ver con lo que vaya a suceder en un partido de rugby, puesto que la visita a un Sanitas Alcobendas B con cero puntos no podía medirse en parámetros de euforia motivada por haber puntuado en las dos jornadas anteriores y llegar al José Caballero tras victoria. En el lado positivo queda de nuevo el trabajo de grupo, que dio para un despliegue defensivo magnífico, salvo errores puntuales que se pagaron caros, y para dos ensayos que firman dos jugadores, tanto Toti como Varas, pero que son mérito de todo el plantel cruzado sobre el césped de la ciudad madrileña. En ambos casos la labor de delantera fue determinante para soñar con sacar algo positivo de la primera salida.

De hecho, y tras recibir un ensayo también de delantera en el minuto 9, que fue transformado, se tiró de argumentos para apretar el marcador hasta el 7-5 en el minuto 18, mediada la primera parte y consumido un cuarto de partido. Estaba todo por decidir, pero tras un gran esfuerzo de contención y muchos minutos de acumular fases, una apertura local supuso que se depositara el oval en la zona de marca en el minuto 32, esta vez sin transformar. De nuevo había que mirar el choque con modo de remontada, factible, pero sin embargo un error de placaje casi de seguido, y casi al final de la primera parte, provocó que las filas de URA se vieran desbordadas para encajar el tercer ensayo, de más fácil tiro a palos para completar 7 puntos y detenerse el encuentro en 19-5.

La distancia no era ni mucho menos insalvable, pero sí complicada, y se tuvo que tirar con todo desde el inicio de la reanudación. Con posesión, y a los diez minutos, tras varias fases en las que la delantera cruzada hizo una magnífica labor, una apertura permitió que Varas agarrase el balón por el ala y que se hiciera un segundo try para el 19-10. Las múltiples opciones de cuentas para la segunda victoria consecutiva aparecieron en la mente de los de Pastor, a tiro de dos ensayos, o de un ensayo transformado y un golpe de castigo del triunfo, eso si se lograba cerrar atrás todo lo restante. Quedaba tiempo y se dio todo, pero sin embargo no salieron las cosas y a falta de un cuarto de hora Sanitas Alcobendas B no solo selló el triunfo con otro ensayo, sino que ganó bonus.

No se pudo pero sí se quiso, asumiendo que no se estuvo del todo bien, no se vio fluir todo lo previsto, y “eso demuestra que “hay que dar el máximo nivel para solvetar los partidos, quedando claro que no sirve estar al 90%”, en boca del propio Nacho Pastor. El primer tiempo fue mejor que el segundo desde el punto de vista unionista, encerrado en la 22 pero defendiendo bien pero con la cara puesta en el partido, para después remontar metros y discutirlo. Ya en el segundo tiempo, el rival supo sacar provecho de los errores almerienses, pero no a la inversa, quedándose manifiesto que “su juego no es merecedor de estar en la parte baja de la baja”. En resumen, una buena piedra de toque ante jugadores de “mucha calidad” que han dado un aviso “de que los puntos están caros en esta división”.

Lo próximo, Ciencias en el Juan Rojas, derbi andaluz en el que URA vendrá de celebrar el primer Festival de Rugby Inclusivo en el Campra, seguramente con palos nuevos en el nuevo campo y con replantado del césped, que sin embargo, no permitirá a los unionistas entrenar allí. Restan 15 días de trabajo.