Derrota con ‘punto de oro’ para URA en El Cantizal (29-23)

Incertidumbre hasta el último suspiro, hasta ya sobrepasado el tiempo, jugada final de un partido disputado de tú a tú, con la posesión para ensayar y, posiblemente, ganar. ‘Marcaje’ cercano entre los dos equipos, moviéndose siempre en tanteos que dejaban remontarse mutuamente, se produjo un mejor comienzo en la primera parte para el XV almeriense, pero de poner ponerse con 0-6 se vio 6-0, y un mejor inicio madrileño en la segunda, que de estar muy cerca de ampliar su renta (17-13) se vio por detrás en el marcador por primera vez (17-20). Al final pagó caros Unión Rugby Almería Playcar el conjunto de ‘errores de indisciplina’, permitiendo golpes a palos aprovechados por un especialista, viendo desvanecerse opciones de try en cinco metros y jugando con dos menos durante ocho minutos clave. Con todo, lectura de ‘punto de oro’… amargo.

En los primeros siete minutos todo se había jugado en territorio madrileño, bien cerrado el cuadro roceño, y se perdió touche a favor en 22 contraria. Siguió la presión muy arriba y se fallaron dos golpes a palos. El marcador podría haber marcado un 0-6, haciendo justicia al dominio almeriense y a la claridad de ideas sobre el guion de juego. Sin embargo, no se pudo abrir el tanteo y, por ende, se tuvo en contra en la primera ocasión que tuvo Ingenieros. Frutos, un gran pateador, hizo cuatro de cuatro en golpes en la primera parte. La primera fue desde el centro del campo, 0-3 y a sufrir atrás, con otro golpe de nuevo acertado por el apertura local para el 0-6. De la patada consiguiente salió el try en contra, fallo en cadena en el placaje y jugada de Orellana hasta la puerta del ensayo, asistiendo a William. Increíble tras lo vivido, en el minuto 18 se iba 11-0, con error de Frutos en la transformación, el único de todo el encuentro al pie. Además, Industriales tenía uno menos en el campo.

No importó demasiado, se siguió en melé siendo mejores, falta de precisión en el pase e insistencia de Momia y José Méndez para avanzar metros. El oval llegó a la derecha y se escurrió a punto del ensayo, avant con melé para los roceños que se robó y sirvió para que Lucas Melián anotara el primer ensayo almeriense. No erró la transformación Cittadini y el tanteo se apretó con 11-7, aun más con el tercer golpe en el que se miró a palos, dentro por parte de Cittadini y 11-10. Industriales contragolpeó con una buena jugada, pero avant, y cobró de nuevo renta en otro golpe más concedido y metido en la ‘H’ por Frutos (14-10). Cittadini, en medio de lo cerrado del encuentro, otra vez pidió palos en un golpe posterior y de nuevo acertó, pulso en el marcador con 14-13. Frutos paró el partido en el descanso con el cuarto golpe dentro, cuatro de cuatro (17-13).

Estaba todo por decirse y había motivos para pensar en conservar la condición de ser invictos, máxima cuanto se defendió con uñas y dientes una primera jugada en la que parecía que se iba a encajar ensayo. Partido muy táctico, mucha vigilancia entre unos y otros, el más listo fue Chema, que interceptó un pase, galopó tres cuartos de campo y ensayó bajo palos, con 17-20 y primera y única vez de los cruzados por delante. Una vez más llegaron unos minutos de desconcierto, patadas cruzadas, y como en la mitad anterior, se pagó otra vez muy caro. Tan es así que hubo dos amarillas consecutivas, la primera en el 50 para Cittadini y la segunda para Sebas ‘Hacha’ Urgu en el 52, con 8 minutos por delante siento 13 contra 15. Una touche de Industriales en cinco metros no fue bien defendida y se encajó el ensayo, subiendo el 24-20 en el minuto 53.

No pudo resistir mucho URA Playcar en clara inferioridad, y después se preocupó de que no fuera a más el descosido acumulando posesión de balón para que pasaran los minutos y se nivelasen las fuerzas. Emilio Arias pateó a touche en 22, se hizo el maul y se avanzó, sin premio, porque se comenzó a ver por parte del señor Villegas el balón retenido, una losa repetida que cortó las opciones cruzadas. Esa interpretación arruinó una clara opción de try, se continuó con la presión y no se ‘mojó’ tampoco esa vez. La touche en 5 metros no fue efectiva, Industriales se escapó, se placó a Orellana a solo un metro del ensayo y la mala fortuna es que la inercia del jugador lo impusó a la zona de marca para que los madrileños rompieran ese referido ‘marcaje’ con un 29-20. URA Playcar recortó a seis con patada transformada por Cittadini (29-23), situado a un try.