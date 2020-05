Jornada 20 de la fase regular. Un rotundo 0-3 blanquiverde en Son Moix hacía que de modo consecutivo se hubiese ganado al segundo y al tercero, dejando sensación de mucha solidez y cimientos de reivindicación. Rozar la Copa del Rey, pese a todo lo vivido, tener que levantarse, pero quedarse a un set de haber llevado al límite el pase a cuartos de la CEV Challenge Cup, y pese a todo terminar de ponerse erguido y doblegar a Teruel y Palma con autoridad, señalando al título de Superliga como el líder indiscutible de una durísima fase regular. Todo Unicaja Costa de Almería rugió con su león particular, con el rey de la fauna de Senegal, con Jean Pascal Diedhiou, mostrando que iba con determinación a cumplir el objetivo por el que regresó al club tras un año en Mallorca. Allá por junio de 2019 habló de cuenta pendiente, y la iba a saldar, pero vio que cuando estaba más arriba que nadie, cima de la clasificación, y echó a volar con un MVP particular en ‘su’ Son Moix, por debajo todo se paró.

Había hecho todo para ser el más determinante de los centrales de la liga hasta que se quedó sin suelo en el que aterrizar. Por eso, la decisión del ‘león’ fue la de ser el ave de gran envergadura que con las alas extendidas puede recorrer la distancia de una temporada a la otra, planeando mientras se sostiene arriba del todo, sin cambio de rumbo ni color: “Me siento bien con la renovación con Almería, además de que, al no haber tenido la ocasión de terminar la temporada 2019/2020, ahora es como otra oportunidad para acabar lo que se había comenzado”. Líder y último MVP, sabe lo que hay detrás de eso, y lo valora a la hora de estampar su firma para vivir la que será su tercera temporada en el club: “Por la forma de trabajar que tienen, y el grupo que vamos a tener, siendo destacable que es la segunda vez en mi carrera que voy hacer tres años en un mismo club”. Cuando debutó en la Superliga lo hizo para estar tres campañas en el CV Teruel, después fueron dos en Ibiza, una en Almería, otra en Mallorca y regreso a Almería, en donde se queda convencido de su proyección.

Claro está que desde aquella primera vez, en la que no sintió fluir lo que necesitaba, hasta la segunda, la del curso pasado, en la que sintió emerger todo su poder, hay una gran diferencia: “La verdad es que sí, porque el primer año en un sitio nunca es fácil, quizás porque no estas acostumbrado aun a la forma trabajar, pero sí que se nota la diferencia, y puedo decir que he estado un poco más suelto”. El primer año de Berenguel como primer entrenador ahorrador habló de un Jean de que confesó querer tener bajo sus órdenes para ver hasta dónde podía llegar, reconociendo que su potencial es brutal. A la segunda del míster, pudo tener al central y llevarlo a una magnífica versión, siendo el MVP considerado como un fruto compartido, pero como una motivación de rápido regreso también: “Gracias al trabajo que hemos venido haciendo y gracias a los compañeros se consiguen esos logros, y la verdad que se agradecen; y sí que la motivación y las ganas de volver al campo, por ahora, siempre las tengo, incluso más después de tanto tiempo de parón.

Se quedó en Almería para cumplir aquí con el confinamiento, declarando que “MVP de verdad era la gente” por su comportamiento, optimismo que ahora le hace confiar en que se cumplan los plazos de regreso: “Yo creo que la gente se ha comportado fenomenal en estos duros días de confinamiento, y gracias a eso hemos logrado un gran cambio contra la COVID-19, así que creo que puedo decir que soy optimista si seguimos esos pasos que hemos realizado hasta ahora”. Para agosto o septiembre espera estar de nuevo con los pies en el suelo, haber hecho bueno su planeo y ver el momento de elevarse de nuevo hacia los grandes objetivos que el club le puede permitir: “Por lo que he visto hasta ahora, el próximo proyecto me gusta y confío en que vamos a tener un grupo luchador y con bastante experiencia”. Tendrá que ser ante grandes rivales, porque también es optimista de cara a la salida de la crisis que se ha abierto: “Afectará a mucha gente, pero espero que nos recuperemos pronto”.

Novena temporada para él en la máxima categoría, con 27 años vivirá el asalto del reto propuesto hace un año, convencido de poder dar mucho al nuevo Unicaja Costa de Almería: “Pienso que cada año ganas más experiencia y espero poder aportarla al grupo, porque este año creo que promete según los fichajes que se han hecho en algunos equipos”. Como no, mira hacia el exterior, hacia Europa, algo que se ha recuperado para no ser perdido de nuevo, espera: “La competición europea ha sido una experiencia muy bonita que me encantaría repetir de nuevo ese año, ya que se han vivido momentos muy emocionantes en el Moisés y que la afición ha disfrutado, así que ojalá que nuestra gente pueda repetirlos”. En definitiva, está deseoso, “con muchas ganas e ilusión de empezar otra temporada de verde”, pero a su vez lanza un mensaje de cautela y de sentido común.

En ese sentido, Jean Pascal Diedhiou no ha dudado en animar a la gente a que “se siga cuidando para luchar frente a esta enfermedad y así poder vernos pronto en los pabellones”. Está en la mano de todos, cada cual aportando responsabilidad y respeto hacia los demás y, regresando a Senegal de nuevo, él mientras mirando la evolución allí: “En principio no hubo muchos, pero en estos últimos días ha habido un cambio en los contagios, la gente lo tiene más presente y se cuida más ahora”.