Para Diedhiou, la sociedad es "el verdadero MVP"

Con una vida estable en Almería, consolidada a lo largo de esta temporada que ha tocado a su fin prematuramente, Jean Pascal además ha elegido ser responsable y no irse a ningún lado, a la espera de que pueda visitar su país natal. Es algo que no ha podido disfrutar desde hace tres años, pero a esas ganas lógicas, por el mucho tiempo pasado, de estar con sus seres más queridos y recuperar sus orígenes, está claro que en este momento se añade la preocupación: “Estoy todavía en Almería y por ahora prefiero quedarme aquí hasta más adelante, pero además estoy bien, lo llevo del mejor modo posible y estoy intentando aprovechar este tiempo para hacer cosas de provecho”. Senegal lo llama desde el corazón y desea poder planificar un viaje, “sí, tengo pensando hacerlo”, confiesa cargado de esperanza: “Espero que pronto encuentren una solución para la pandemia”. De él sí saben más en su tierra gracias a un espacio en www.laligasportstv.com, emitido en todo su continente y del que es protagonista al ser deportista africano de élite en España.

Mientras tanto, sigue con expectación las noticias que le van llegando y él hace por encontrar más todavía, por lo que tiene hecho un mapa de situación y eso le hace mantener la tranquilidad: “La información que tengo es que, por ahora, no tenemos ningún fallecimiento por el coronavirus, y espero que no lo haya en adelante, e igual que aquí, han aplicado cierres de colegios, algunos trabajos y muchas ceremonias religiosas que en estas fechas se suelen celebrar, todo para evitar que la situación vaya a más; por la parte de mi familia, con la experiencia que ya conozco yo les digo que vayan con cuidado y que no salgan mucho de casa”. Con todo, desde lo más cercano, que es su barrio, a lo más distante, a través de lo que sigue por todos los medios de comunicación, el que fuese último MVP de la temporada, en la jornada 20, gracias a su actuación en Son Moix, entrega ese ‘título’ individual con orgullo: “MVP de verdad es la sociedad, porque el comportamiento de la gente está siendo ejemplar, se nota que ponen de su parte y que entre todos podemos con el virus”.

El contacto que no sea físico, afortunadamente, no se pierde entre los compañeros de este gran Unicaja Costa de Almería, y la postura es unánime: “Creo que tenemos todos el mismo pensamiento, que debemos quedarnos en casa, ya que es el camino para evitar mayor número de contagios y ayudaremos a combatir el COVID-19 en lo que se puede considerar como un partido, para así tener más motivación”. Es el mejor modo de redondear lo que considera que ha sido “una buena temporada”, en su valoración personal, “aunque con algunos altibajos por culpa de las lesiones en los momentos más importantes”. Pese a que deja claro que “eso no nos ayudó para nada”, asegura, sí que el cómputo general es como para estar orgullosos: “Aunque haya terminado esta campaña de forma tan repentina por la situación actual, terminé con buenas sensaciones, y en lo que respecta a mi faceta personal, creo que dando el salto que quería dar, así que solo me resta darle las gracias a Manolo Berenguel, al cuerpo técnico y al club por la oportunidad”.

El grupo humano y profesional que ha hecho posible este proyecto ahorrador le ha encantando, “sinceramente considero que ha sido espectacular, sin más”, y todos y cada uno de sus componentes han terminado ofreciendo un voleibol maravilloso al que no se le ha podido poner la guinda: “Desafortunadamente, todo se ha terminado de esta forma, y claro que da un poco de rabia, pero sobre todo, por encima de todo lo demás, está la salud, que es lo primero”. El lastre de las lesiones y de las semanas interminables, con viajes y partidos en miércoles y sábados, sin que la Superliga le haya dado ni un respiro al equipo por el alto nivel generalizado de los adversarios en pista, se ha solventado con ejemplaridad, profesionalidad y un extraordinario e intachable rendimiento: “Creo que hemos hecho una Superliga espectacular, y más en los últimos días, cómo estábamos jugando, pues daba gusto ver al equipo, pero bueno, con la situación así… es una lastima terminarlo sin completar lo que iba a ser una demostración de superioridad y mucho más espectáculo”.

Claro, que como esto se ha tenido que cortar tajantemente, tiene la sensación de que el mismo grupo debería tener una nueva oportunidad, más ahora, que ha hecho varios meses de trabajo y ha logrado una magnífica conjunción: “La verdad es que si, que me gustaría que siguiésemos todos y repetir esta experiencia con los mismos pilares la próxima temporada; después de momentos buenos y rachas malas, y para un jugador, entrenador o un club, el poder acabar lo que has empezado y también el poder conseguir los objetivos, es muy importante, y por lo menos podrás irte con mejores sensaciones”. Por si no había quedado claro, Jean Pascal no oculta que a él le gustaría seguir luciendo el verde: “Siempre digo que Unicaja Costa de Almería es un gran club, que a muchos jugadores les encantaría jugar aquí, entonces, sí”. A la temporada no le quita nada, sino que “me quedo con todo, porque ha sido buena y he tenido la oportunidad de compartirla con grandes jugadores”, textualmente, y no se olvida de la afición: “Quiero darle las gracias, ya que por las circunstancias no hemos podido despedirnos de ellos, pero nos vemos pronto y #yomequedoencasa”.