El Programa de Deporte Adaptado de la Diputación de Almería es uno de los proyectos más importantes de todos los que impulsa el Área de Deportes de la Institución Provincial. Gracias a él se acerca la actividad física y los hábitos de vida saludable a almerienses con discapacidad de la provincia, fomentando la igualdad de oportunidades y el papel del deporte como una potente herramienta de integración social para toda la ciudadanía.

La situación sanitaria marcada por las restricciones ocasionadas por la pandemia del coronavirus ha obligado a modificar el Programa de Deporte Adaptado previsto para este año. La esencia de esta iniciativa continúa intacta, las actividades se reinventan y adaptan, en muchos casos se apuesta por los formatos telemáticos, y con la suficiente versatilidad como para amoldarse a la situación sanitaria de cada momento.

El vicepresidente de Diputación y diputado de Deportes, Ángel Escobar, ha mantenido una reunión virtual con los representantes de las 21 entidades que forman parte de este programa. El objetivo del encuentro ha residido en consensuar y dar a conocer los cambios que se han producido, y mantener una permanente línea de diálogo abierta para que el Programa de Deporte Adaptado siga adelante cumpliendo todos sus objetivos.

El diputado de Deportes ha agradecido “el esfuerzo, ejemplo y magnífica predisposición que han mostrado todas las asociaciones para que el programa siga su curso. El trabajo que las entidades han realizado en los centros y a nivel individual con cada usuario para protegerlos del coronavirus ha sido encomiable y por ello merecen nuestra felicitación y un gran reconocimiento por parte de toda la sociedad”.

En cuanto al programa, que ya se ha puesto en marcha, Escobar ha apuntado que “vamos a desarrollar una primera fase hasta el 28 de mayo en la que se proponen actividades digitales con videotutoriales para apoyar y promover la práctica deportiva en los centros y, al mismo tiempo, impulsaremos actividades de dinamización de senderos para realizar de forma individual. Analizaremos la evolución de la pandemia y a partir de septiembre emprenderemos una segunda fase que desarrollaremos según las restricciones vigentes”.

Además de estas iniciativas que, como ha apuntado Escobar, “se han planteado según las necesidades y sugerencias que las propias asociaciones nos han transmitido”, el Área de Deportes ha publicado tres manuales dentro del Programa de Deporte Adaptado:

– Guía práctica seguimos conectad@s – PDA: Plan de entrenamientos en casa y en centros de atención a personas con diversas capacidades.

– Manual de recomendaciones para la práctica deportiva dirigida a personas con diversas capacidades.

– Propuesta de intervención para profesionales: Organización de la práctica deportiva en centros de atención a personas con distintas capacidades.

Estos documentos establecen pautas adaptadas a los diferentes escenarios que deja la pandemia en relación al deporte, ya que propone alternativas para llevar a cabo en casa o en los centros de atención, así como un marco general de recomendaciones a tener en cuenta en el contexto actual del Covid-19.

Las entidades que participan en este programa son CO Asprodalba (Vera), CD San Marcos (Macael), Apafa (Vélez-Rubio), IES Azcona (Almería), CDO – CDPD ‘El Saliente’ (Albox), CO Juan Goytisolo ‘Verdiblanca’ (Almería), RGA Francisco Pérez Miras (Albox), A toda Vela (Almería), Asociación de Personas con Discapacidad La Esperanza de Pulpí, CO Arte 21 Asalsido (Almería), CO Virgen del Río – FAAM (Huércal Overa), CEEEP Princesa Sofía (Almería), Asociación Activa tu Ocio y Di Capacitados (El Ejido), Atención Autismo Almería (Almería), CO Asprodesa (El Ejido), CEC Down Almería (Almería), Residencia ‘Virgen del Socorro’ (Tíjola), RGA FAAM (Almería), CO Aspapros (Huércal de Almería – Viator), CDO Javier Peña (Almería) y CP Los Carriles (Macael).