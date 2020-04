Discrepancias a la proposición entre los almerienses de Tercera

El Almería B , en este caso, es el gran perjudicado porque está en quinta posición. Los rojiblancos piden que se cuente sólo la primera vuelta en la que han jugado todos contra todos, puesto que es cierto que en el comienzo de la segunda jugó contra los equipos de la zona alta, lo que le restó puntos para salir de arriba, donde había permanecido casi todo el año. Si esto no se aceptara, se agarra a la posibilidad de que la promoción la jueguen los seis primeros clasificados, algo que todavía no está descartado.

La idea que maneja la RFEF que preside Luis Rubiales es dar por acabada la temporada en las categorías modestas y que sólo se juegue promoción de ascenso. De momento, es una proposición, no hay nada oficial. Así las cosas, los cincos equipos almerienses que militan en Tercera División se verían implicados de diferente forma.

Como todas las decisiones, la que se va a tomar dentro de poco con el fútbol modesto español va a provocar muchas posiciones a favor y otras tantas en contra. La gran mayoría de equipos se muestran favorables a atajar por lo sano la crisis del coronavirus, puesto que lo primero es la saluda y hacer test a todos los integrantes de la plantilla, además de desinfectar campos es inasumible para sus arcas, pero las discrepancias llegan acerca de cómo se va a gestionar los equipos que van a disputar el play off de ascenso de categoría.

Reacciones

Javi Fernández (CD El Ejido): “Llevamos bastantes partidos disputados del campeonato y estábamos muy preocupados por una posible anulación de la temporada, que si es verdad que no la contemplábamos. Estaremos atentos a las decisiones que toman para saber cuando jugaremos ese ‘play off express’ de ascenso a Segunda B, pero sobre todo queremos que se arreglen todos los problemas por esta situación sanitaria por este virus y por esta pandemia”.

Nandinho (Almería B): “Lo que decida la Federación tenemos que aceptarlo, pero yo espero que lo piensen bien y que intenten, por lo menos, terminar los partidos que quedan. Lo más justo sería validar solamente la primera vuelta, donde todos jugaron contra todos un partido. Hay equipos que está ahí que todavía no han jugado partidos difíciles con los que están arriba; nosotros jugamos con casi todos. Teníamos esa ilusión de meternos en el promoción de ascenso”.

Lito (Poli Almería): "Nos viene bien que se acabe la temporada: por un lado nos salvamos, aunque es cierto que llevamos todo el año fuera del descenso, y por otro es lo más sensato por la salud de los jugadores. Nadie te garantiza que se pueda jugar sin que los jugadores se infecten. Hay que desinfectar los campos, hacer test a los jugadores y eso es un dineral. Creo que sería la mejor decisión, quizás haría el ‘play off’ entre los seis primeros”.

Mariano Muñoz (Pulpileño): “Consideramos que esto es una propuesta de la Federación Española de Fútbol y, de momento, preferimos no opinar. No obstante, tal y como están las cosas en España parece que no se va a reanudar la competición”.

Teresa Navarro (Huércal Overa): "Vemos bien la decisión si finalmente se lleva a cabo por el bien de todos los futbolistas y de los aficionados al fútbol, porque esta epidemia no tiene pinta de acabarse pronto, como para que nos dé tiempo a continuar con la temporada. Veremos a ver si se hace oficial. Cuando se paró la liga estábamos en un buen momento, sumando muchos puntos y habíamos salido de abajo, creo que de seguir hubiéramos acabado en buena posición”.