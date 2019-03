Doble podio de Primaflor en el inicio del Open de España en Chelva

El plan de ruta en estas primeras semanas de competición para los bikers de PMR Racing Team comienza a dar sus frutos. Anton Sintsov y Pablo Rodríguez en categoría élite y María Rodríguez en sub 23 ofrecieron un desempeño destacado en sus respectivas mangas de los Internacionales de Chelva, prueba inaugural del Open de España XCO. En chicos, el triunfo correspondió al neozelandés Anton Cooper, repitiendo su éxito en Banyoles, pero tanto el ruso como el gallego del cuadro Elite UCI brillaron en la segunda mitad de carrera alcanzando el tercer y cuarto puesto, respectivamente.

Anton Sintsov: "Ha sido una carrera sobre un circuito muy atractivo. Un trazado muy técnico, con varios tramos explosivos y que se ha endurecido como consecuencia del calor, más propio del verano que de estas fechas. Me ha gustado. Tuve una buena salida pero sufrí en la segunda y tercera vuelta, perdiendo ahí rueda de los dos primeros. En la segunda parte de carrera me encontré mejor, recuperando posiciones junto a mi compañero Pablo. A una del final he intentado seguir a los dos de cabeza pero ya se encontraban muy lejos. Al final tercera posición y primer podio de la temporada. Muy contento por el resultado de hoy".

En la prueba femenina, María Rodríguez encontró mejores sensaciones que en Banyoles, firmando un segundo lugar en categoría sub 23. No obstante, la sevillana espera seguir creciendo en su momento de forma durante las próximas semanas.

María Rodríguez: "Salí bastante bien pero al final de la primera vuelta tuve un pinchazo en la rueda delantera. Tras cambiar arranqué todo lo rápido que pude pero no conseguí alcanzar el grupo de cabeza y me quedé en tierra de nadie. En la tercera vuelta he sufrido, creo que puedo dar más de mí, lo espero conseguir en próximas carreras, pero me marcho contenta de Chelva".

No tuvieron tanta suerte los dos jóvenes que completaron la nómina de Primaflor-Mondraker-Rotor en Chelva. David Campos se vio obligado a abandonar después de sufrir una caída, por fortuna sin mayores consecuencias; mientras que Francesc Barber no pudo pasar del cuarto lugar en la manga cadete tras un percance en salida.

Segundo lugar de Githa Michiels en Chipre

El fin de semana deja además otra buena noticia merced al segundo puesto de la belga Githa Michiels en la Cyprus Sunshine, prueba de categoría .1 (al igual que Chelva). La campeona nacional de su país reencontró mejores sensaciones en el cierre de su tour competitivo en la isla mediterránea. Un día exigente, en el que Githa encontró buen ritmo a pesar del cuantioso barro.