Doble alegría para el ‘pulpileño’ Alcántara

Lo que ahora son lágrimas de felicidad, hace 15 años eran de tristeza. En mayo de 2006, el Villarreal se quedaba a las puertas de su primera final europea, después de un penalti fallado por Juan Román Riquelme frente al Arsenal a las puertas del tiempo del descuento. La historia la conocen ya todos, lo que no es tan conocido es que en esa plantilla había un futbolista joven, canterano, que ese día lo vio desde la grada, pero en rondas anteriores había ayudado y que es uno de los capitanes con los que el Atlético Pulpileño ha logrado el ascenso de categoría.

Ya con el deber futbolístico cumplido esta temporada, Álcantara atiende a Diario de Almería desde Murcia, donde vive y donde trabaja en un despacho de abogados. El lateral izquierdo, que jugó con la camiseta 'groguet' partidos de Liga y de competiciones europeas, explica la doble alegría de esta temporada: “Está siendo un sueño. Primero logramos el ascenso con el Pulpileño, que merecíamos después de varios años quedándonos a las puertas, sobre todo la pasada que nos faltó un gol para ascender. Y después la victoria de ayer [por el miércoles] del Villarreal en la Liga de Europa”, que vivió con mucho nerviosismo: “Estaba en mi casa, con mi mujer y mis niños, y no podía con los nervios. Había momentos en los que me levantaba para no ver la televisión y al final los penaltis... ¡con los porteros y todo lanzando! De nuevo un penalti ha decidido, pero esta vez con final feliz”, recuerda el capitán rojinegro.

El otro recuerdo no es tan agradable, el del empate ante el Arsenal en El Madrigal, cuando los amarillos necesitaban ganar para meterse en la final de Champions. “Esa noche estuve en la grada. Estaba en el filial esa temporada, pero solía ir convocado con el primer equipo, de hecho estuve en la convocatoria en Highbury, que fue el último partido oficial del viejo estadio antes de irse al nuevo. Recuerdo la tremenda decepción, la gente llorando con el penalti de Riquelme... Todavía se me ponen los pelos de punta”.

Al final son recuerdos, son andanzas inolvidables para un futbolista que no llegó al fútbol de élite, pero que encontró en Pulpí el sitio ideal para convertirse en el capitán y líder de un equipo de pueblo y al que ha llevado a la 2ª RFEF. “El pasado verano le dije al presidente que no me iba a ir sin lograr el ascenso con el equipo y lo hemos logrado. Hemos realizado una gran temporada y cumplido nuestro objetivo. ¿La fiesta de celebración? Pulpí parecía Turquía, había un gran ambiente con los aficionados, siempre respetando las normas de seguridad por el virus”, sentencia el exvillarrealense y capitán de un Pulpileño que jugará en Santo Domingo, La Condomina, El Arcángel...