Dudas en las vacunas COVID-19

Es la palabra más pronunciada desde el mes de marzo de este año, junto a COVID19 y pandemia. Nunca una vacuna ha sido tan buscada y esperada. El esfuerzo de la ciencia está siendo sobrehumano para dar con la tecla que nos devuelva la vida. Nuestra esperanza, la ansiada vacuna.

Ha habido una especie de carrera por ver quien es el primer país/empresa que comercializa la vacuna contra el COVID-19. El mundo observa con inquietud. Hay 6 vacunas que han llegado a la última fase de ensayos, la tres, la que se prueba a gran escala entre la población, pero más de 100 se encuentran en fases preliminares.

En el Reino Unido se ha comenzado la vacunación a gran escala. Una paciente de 95 años y uno de 87 han sido los primeros en recibirlas. Han sido ya miles de personas las vacunadas y el mundo entero espera con expectación cómo evolucionan. De hecho, cada vez que le pregunto a un paciente si se va a vacunar, la respuesta es la misma: “quiero ver a la señora que se ha vacunado, dentro de un mes, a ver cómo está…

Hay muchas dudas. El 55% de la población tiene dudas acerca de vacunarse o no. La manera de proceder, la competencia entre países por ver quién se vacuna primero, la carrera entre las empresas y sobre todo, la falta de datos publicados en revistas científicas, han sido los motivos más sobresalientes. Sin embargo, ya en estas últimas semanas se van conociendo datos y resultados de las principales vacunas y en revistas de total garantía como The Lancet, con resultados muy esperanzadores.

Diferentes vacunas

El objetivo de la vacuna es obtener dos tipos de inmunidad, la celular y la relacionada con los anticuerpos. Se ha visto que, a los 15 días, los linfocitos T se encuentran activados específicamente contra el COVID-19, generando una inmunidad más duradera en el tiempo, la debida a las células. Los anticuerpos tardan un poco más en producirse e igualmente en agotarse, por lo que se requiere una segunda dosis al mes.

De todas las que han llegado a la recta final, hay tres que parecen más destacadas: Pfizer, Moderna y la de Oxford-Astra Zéneca. Tienen en común varias cosas:

-Se administran por vía intramuscular, ya sea en el brazo o el glúteo.

-Se necesitan dos dosis. El intervalo entre cada inyección son 28 días.

La de Pfizer y Moderna, ambas americanas precisan un almacenaje en frío. Las primeras a 70º grados bajo cero y la de Moderna a 20 bajo cero. La de Oxford no precisa un frío tan intenso para su almacenamiento.

Estados Unidos quiere comenzar a vacunar la semana que viene. La FDA que es el equivalente a la Agencia del Medicamento de la Unión Europea, ha dado luz verde a la aprobación de urgencia de la vacuna de Pfizer y Moderna. Las malas lenguas dicen que Trump ha presionado lo suyo al director de la FDA y le ha amenazado con destituirle si no aprobaba la vacuna.

¿Es segura?

Definitivamente sí. Es el principio básico en Medicina de la mano de Hipócrates: “Primero y lo más importante es no hacer daño”. Tanto en el trabajo publicado en The Lancet donde se analiza a la vacuna Oxford-Astra Zéneca, como en el dosier de 53 páginas que ha aprobado la FDA sobre la de Pfizer, ambos concluyen que no han habido efectos adversos graves ni muertes relacionada con la vacunación. En principio, la seguridad que es lo primero, está garantizada, aunque el día a día irá determinando el comportamiento real, más allá de los Ensayos Clínicos.

¿Es efectiva?

Por lo publicado hasta ahora, sí. Tras la primera dosis, la efectividad ronda el 52%. Ello hace que debamos realizar un segundo pinchazo a los 28 días. Tras la segunda dosis, la efectividad puede incrementarse hasta el 95%. Sin embargo, las dudas han surgido porque la efectividad baja en mayores de 55 años. Eso ha hecho que otra vacuna, la de la empresa francesa Sanofi, posponga su comercialización hasta dentro de un año.

¿Cuánto dura la inmunidad?

No se sabe a ciencia cierta. Habrá que esperar a que haya un recorrido mayor de la campaña de vacunación para poder saberlo.

Efectos secundarios

Pueden tenerlos pero son de escasa relevancia. Enrojecimiento de la zona donde se ha inoculado, otras veces un cuadro pseudogripal los días sucesivos al pinchazo, pero en general de escasa importancia. Cansancio o dolor de cabeza también pueden ser frecuentes. El 25% de los vacunados tuvo que tomar alguna medicación tipo paracetamol para mitigar los síntomas tras el primer pinchazo y el 50% tuvo que tomar algún antiinflamatorio o analgésico tras el segundo pinchazo. Otro efecto secundario que se ha hecho público con la vacuna de Pfizer es una parálisis llamada de Bell. Es una parálisis que afecta temporalmente a los músculos de la cara. Durante la fase de prueba, 4 de los voluntarios que recibieron la vacuna, sufrieron dicha parálisis que se resolvió en unas semanas. Las autoridades sanitarias no vieron ninguna relación con la vacuna porque la incidencia de esa parálisis no fue superior a la esperada en la población general y no vieron asociación con la vacuna.

¿Me tengo que vacunar si he pasado el coronavirus?

Sí. Ha habido casos de reinfección en pacientes que ya han pasado la enfermedad. La rareza de este virus hace que incluso tras haber enfermado, no han desarrollado anticuerpos, lo que les hace vulnerables de nuevo. Los que sí han desarrollado inmunidad, ésta puede durar meses o años.

¿Se pueden vacunar niños o embarazadas?

Los estudios han incluido personas mayores de 16 años, por lo que no hay estudios que avalen la efectividad o seguridad en los niños. Tampoco se han incluido embarazadas en el estudio por lo que no se recomienda su vacunación. Sí se permite en aquellas madres que se encuentren en período de lactancia porque se ha demostrado que la vacuna no pasa a la leche materna.

¿Cuánto tarda en lograrse la inmunidad?

Varias semanas. Durante ese período deberemos mantener las normas de seguridad vigentes porque aún podremos contagiarnos y contagiar, sobre todo si hemos entrado en contacto con alguien positivo justo antes o inmediatamente después de vacunarnos.

¿Me puedo poner diferentes vacunas?

No es lo recomendado. Las vacunas actúan de forma diferente y no se lograría el efecto esperado respecto a la inmunidad. Sí se ha anunciado que Oxford y los creadores de la vacuna rusa Sputnik, van a trabajar conjuntamente ya que su línea de investigación y la manera de obtención es la misma. Creen que una dosis de cada vacuna, puede mejorar la efectividad final.

¿Alguna vacuna sólo precisa una dosis?

Johnson and Johson declaró hace poco que en febrero de 2021 puede tener lista la vacuna con una sola dosis, aunque sus primeros ensayos requirieron dos dosis. El movimiento se demuestra andando. La experiencia y el uso irán avalando la fiabilidad y efectividad de dichas vacunas.