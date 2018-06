Las Dunas acoge el I Memorial Juan Rey

El campo de Las Dunas será el sábado escenario, a partir de las 18:00 horas, de un emotivo triangular con el que se quiere rendir homenaje a la figura de Juan Rey, agricultor almeriense y apasionado del fútbol y del Cabo de Gata, equipo de sus amores, fallecido hace menos de un año a los 37 años de edad. Está previsto que se midan el conjunto anfitrión, un equipo de sus buenos amigos y otro de su familia, en una tarde para el recuerdo de un "gran amigo de sus amigos", que terminaba sus frases con la palabra "siempre", la misma que tendrán presente sus seres queridos para no olvidar a Juan Rey, que era "todo corazón", como bien comenta su entorno más cercano. Como no podía ser de otra forma, sus padres María y Juan, su hermano Francis y su cuñada Elena, no faltarán a este I Memorial que nace con la idea de prolongarse. Gorri, exjugador de la UDA, jugará con el conjunto de sus familiares al igual que Francisco, también ex del conjunto rojiblanco y que ahora desempeña la función de entrenador. Ambos compartían una íntima amistad con él, llevando una relación prácticamente familiar. En el equipo de sus amigos estarán Juanjo Alonso, Puga o Abel, entre otros muchos. Hoy cada gol en Las Dunas irá dedicado al cielo, donde Juan Rey disfrutará al ver a toda su gente reunida para rendirle homenaje.