Durán Ejido visita Benavente esta tarde en la primera de las tres finales para jugar el play off

Durán Ejido Futsal tiene por delante un final de competición trepidante con tres partidos por delante y nueve puntos en juego, de los que el técnico celeste, Óscar García Poveda, señaló ayer que hay que intentar sumar mínimo seis puntos para garantizarse el estar en el play off de ascenso a Primera División, que jugarán los cuatro primeros clasificados tras esta Segunda Fase de competición.

Además, se trata de la segunda salida consecutiva de los ejidenses en esa segunda vuelta, después de jugar el pasado fin de semana en Talavera. Es precisamente para aliviar el cansancio de un viaje largo, que el equipo salió en la noche del jueves tras el entrenamiento para llegar el viernes a Benavente, descansar y poder realizar allí su última sesión de trabajo antes del partido.

La de Benavente será una cancha complicada que como recordó García Poveda en la previa del partido es histórica en su categoría. El técnico celeste ofreció ayer su rueda de prensa previa al partido en las instalaciones de la importante empresa almeriense Envases Vicente Pérez, ubicada en Las Norias y que se dedica a la producción y comercialización de envases de cartón, madera y palets. Una empresa además muy comprometida con el deporte ejidense y con el CD El Ejido Futsal.

"El Atlético Benavente ha hecho una primera fase magnífica, igual que nosotros, y ahora peleamos por un puesto de play off de as-censo a Primera División", indicó el técnico, quien hizo especial hincapié en que "para nosotros es un partido de mucha importancia, una final, y sabemos que es muy importante conseguir los tres puntos. En ello llevamos toda la semana trabajando y con la cabe-za bien puesta en esa meta".

En esta línea, García Poveda insiste en que "aún quedan tres partidos, nueve puntos en juego y que tenemos que sumar los máximos posibles para seguir manteniendo esa cuarta plaza que nos de la posibilidad de jugar el play off a primera división".

Sobre el encuentro que espera, el técnico celeste lo tiene claro. "Del partido de la primera vuelta en casa, recuerdo que no me marché con buenas sensaciones porque creo que en una cancha no se deben ver cosas que se vieron en ese partido. Todos pensamos que vamos a ver no solo ese partido, porque si ya vimos lo que vimos en nuestra casa, imagínate ahora en la suya. Al final esperamos un pabellón con público, que va a apretar y a morder, pero nosotros iremos sin contemplaciones a pelear y con la máxima ilusión y garantía de traernos los puntos".

De esta manera, García Poveda fue positivo. "Ya es el momento de romper esa dinámica, de ganar esta primera final que tenemos el sábado a las 19 horas".

Para este encuentro el técnico celeste cuenta con toda la plantilla, los 14 jugadores disponibles, después de que Josema ya incluso disputara sus primeros minutos ante Talavera, después de recuperarse de una lesión de siete semanas de baja.

Pese a que los resultados no están acompañando en esta Segunda Fase, el equipo sigue en la cuarta posición, que da derecho a disputar el play off de ascenso. Precisamente sobre lo que está pasando en esta Segunda Fase, también habló García Poveda, que la calificó de "rara".

Así, el técnico de Durán Ejido Futsal, explicó que "el Barcelona que estaba ahí con nosotros haciendo una Primera Fase buenísima, se ha visto inmerso en una racha de resultados negativos, los equipos que estaban en resultados negativos están sacando puntos, incluso Noia se vio abocado a cuatro partidos sin ganar. Son cosas que no se entienden por qué pasan, pero entra dentro de lo que es este deporte del caos y tenemos que cambiar el chip. El sábado tenemos la primera final, que quedan nueve puntos en juego y que tenemos que conseguir como mínimo seis para poder meternos en ese play off que nos dé posibilidades para ascender".