Durán Ejido Futsal cae ante Noia y ya piensa en el 'play off' (5-0)

Durán Ejido Futsal cerró en la tarde de ayer la Segunda Fase de competición en esta Segunda División visitando a Noia Portus Apostoli. Un encuentro que además de la derrota por 5-0 deja como nota negativa la expulsión de Cristian Rubio con roja directa, que le privará de jugar el primer partido de play off de ascenso a Primera División, que precisamente será también ante el conjunto gallego.

El técnico celeste, Óscar García Poveda, apostó por salir con el quinteto formado por Franco en portería, con Guille, Bustos, Nacho Caballero y Musa en campo.

El encuentro comenzó con un equipo local mandando en el partido, pero los celestes conseguían llegar a portería y generar peligro, como Nacho Caballero, que a los dos minutos lanzaba un disparo cruzado, que atajaba el portero visitante. Sin embargo, a los tres minutos llegaba el primer gol de los locales, obra de Lluc.

Los celestes trataban de responder e igualar el partido, y Motos disparaba sobre la portería local, pero chocaba contra el portero de Noia, al igual que sucedía con el disparo de Guille en el minuto 7.

Pasada la media hora de la primera parte llegaba el segundo gol local en una rápida contra de Noia. Pero los celestes no decaían en el ánimo y seguían intentándolo con ocasiones del jovencísimo Juan Carlos Acién, cadete celeste convocado por García Poveda para este partido, Josema o Cortés en varias ocasiones, con un lanzamiento que incluso se iba lamiendo el palo izquierdo.

Y cuando parecía que el gol podía llegar para los celestes, eran, no obstante, los locales los que volvían a ver puerta. Corría el minuto 16 y Armando ampliaba la distancia a 3-0, mientras que en los últimos segundos de la primera parte era Javaloy quien ponía el 4-0 con el que llegaba el partido a la media parte.

En la segunda parte y pese a la distancia en el marcador, los celestes continuaron intentando conseguir el gol que les metiera en el partido, pero se resistía el tanto. García Poveda apostaba por el juego de cinco a los ocho minutos de la segunda parte, pero poco después Durán Ejido Futsal se quedaba en inferioridad numérica tras la expulsión por roja directa de Cristian Rubio. Una expulsión que el técnico celeste calificaba a la finalización del partido de injusta y que privará al equipo ejidense de poder contar con Rubio en el primer partido del Play Off de ascenso a Primera División que arrancará en dos semanas.

Así llegaba el quinto y definitivo gol de los locales, obra de Pirata.

Con el equipo tocado, llegaban, sin embargo, ocasiones claras para los celestes como un penalti sobre Bustos, que lanzaba el capitán al larguero o un doble penalti que lanzaba Cortés y que detenía el meta local.

Los resultados de la jornada dejan la clasificación con Durán Ejido Futsal como cuarto clasificado para el play off de ascenso, de manera que volverán a enfrentarse a Noia ahora por un puesto en la final, en un play off al mejor de tres, que comenzará en cancha celeste en dos semanas y en el que piensan los celestes con toda la ilusión de seguir soñando en una temporada para la historia. Y es que después del ascenso a Segunda conseguido el pasado 25 de julio, el equipo sigue escribiendo una historia de éxitos deportivos, clasificándose menos de un año después para el play off de ascenso, ahora a Primera División.