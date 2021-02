Durán Ejido Futsal arranca la Segunda Fase con ilusión y sin presión

Durán Ejido Futsal arranca esta tarde a las 18:00 horas en el Pabellón de Deportes de El Ejido y frente a Soliss FS Talavera la Segunda Fase de esta Segunda División, en la que los ocho mejores equipos lucharán por estar entre los cuatro que peleen por el ascenso a la Primera División.

Un encuentro que los celestes, recién ascendidos, afrontan con ilusión y sin presión, después de haber conseguido cumplir su primer objetivo como era el de mantener la categoría.

El técnico celeste, Óscar García Poveda, señalaba sobre el rival en la previa del encuentro que es "un histórico del fútbol sala. Es verdad que arrancaron un poco titubeantes y accedieron a la octava plaza en el último partido, pero es un equipazo, con jugadores que han jugado en Primera División y en Segunda División en equipos punteros, con un entrenador con mucha experiencia en este tipo de encuentros y situaciones como es Rubén Barrios".

Sobre Durán Ejido Futsal, García Poveda recuerda que "somos un recién llegado este año, que con humildad y trabajo hemos llegado aquí y sabemos el trabajo que conlleva una competición así y ahora más en este grupo donde están los ocho mejores. Pero, sin renunciar a nada, vamos a intentar hacer un buen partido frente a Talavera e intentar que se queden los puntos aquí".

En este sentido, el técnico celeste reconoce que tenían "cierta presión por mantener la categoría. Ahora no tenemos presión, estamos tranquilos y toca disfrutar y trabajar, con la responsabilidad de que todos nos queremos meter en play off y en eso estamos trabajando. Sabemos que tenemos que ir partido a partido y meternos en play off sería algo histórico para nosotros y para el club".

Una fase sobre la que Óscar García Poveda avisa de que nada tendrá que ver con la Primera. "Al final, aquí no hay errores. Nosotros tenemos que dar un paso adelante para no cometer errores en el plano defensivo, porque cada error ya se paga y encima más. Por eso estamos centrados en estar bien y afrontamos esta fase con muchas ganas y ambición de poder conseguir el play off para el CD El Ejido Futsal".

Ante la ausencia de Josema, que se encuentra recuperándose de su lesión, García Poveda tendrá que tirar de Juvenil para completar la convocatoria de 14 jugadores. "No sé si los chicos son conscientes o no de que esto es una experiencia que no se vive todos los días el estar en Segunda División, tener la posibilidad de debutar, y encima ahora estar en una fase que te da la posibilidad de jugar un play off. Es un premio importante para ellos y para La Academia", señalaba en relación a los jóvenes celestes, futuro del club.