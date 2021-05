Solamente una victoria más es lo que necesita el Durán Ejido Futsal para certificar su ascenso a la máxima competición del fútbol sala español. Este sábado, a partir de las 19:00 horas, los celestes tienen una buena oportunidad para tratar de conseguirla y tocar la gloria como entidad dejando el nombre de su municipio, y de la provincia de Almería en general, en lo más alto con un logro que sería histórico. Pero no lo van a tener nada fácil los de García Poveda en el Pabellón Antonio Caba, cancha de un Manzanares Quesos El Hidalgo que se crecerá ante su gente.

El pasado sábado, en el primer partido de esta final del play off, los ejidenses vencieron en casa por un ajustado 4-3 un duelo en el que los visitantes apretaron en la recta final y casi privan a Durán Ejido Futsal de haber tomado la iniciativa en esta eliminatoria decisiva que los del Poniente esperan finiquitar por la vía rápida llevándose el triunfo de la pista manchega. Ese es el deseo de los almerienses, pero para que sea posible deben estar al cien por cien y olvidarse de su ventaja en el global para no bajar los brazos y que pueda aprovecharse de ello, para empatar la final, un equipo local que estará arropado por sus fieles en un Antonio Caba, conocido como La Bombonera, que será un auténtico hervidero.

Vilas López y Menéndez Nistal, del Colegio Gallego, serán los árbitros encargados de dirigir la contienda en el Antonio Caba

La contienda en Manzanares será muy distinta a la de El Ejido, con un anfitrión que ha hecho borrón y cuenta nueva a lo largo de la semana tras su derrota en el primer choque y que apela al calor de los suyos para nivelar la eliminatoria y llevarla hasta un tercer duelo que además se volvería a jugar en el Antonio Caba, en principio el lunes 31 si fuese necesario. Otro de los puntos fuertes de Manzanares Fútbol Sala Quesos El Hidalgo es que no pudo contar en el primer partido de la final con la participación de Daniel Gabriel, segundo máximo goleador del equipo esta temporada, pero el pívot conquense regresará este sábado a la convocatoria de Juanlu Alonso.

Conscientes de la dificultad que se van a encontrar en casa ajena, los del Poniente almeriense se han estado mentalizando a lo largo de toda la semana que aún no han ganado nada, que una victoria les daría el ascenso pero una derrota podría alejarles muchísimo del mismo, aunque también saben que de no salir vencedores de esta eliminatoria tendrían otra opción en la repesca ante el cuarto por la cola de la tabla de Primera. El vestuario celeste no quiere pensar ni en el ayer ni en el mañana, solo en que deben hacer sus deberes ahora y saltar a la pista a por el segundo punto de esta final. De lograrlo, Durán Ejido Futsal sería el cuarto equipo almeriense en alcanzar la máxima competición de esta disciplina deportiva a nivel estatal, ya que lo hizo el Blanes en los 80 y El Ejido FS, éste último con dos denominaciones distintas: El Ejido FS Intersemilla (89-90) y Podeprom El Ejido FS.