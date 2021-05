Durán Ejido Futsal arranca el 'play off' en casa

Durán Ejido Futsal está en plena cuenta atrás para arrancar un momento histórico para el CD El Ejido Futsal como es la disputa del 'play off' de ascenso a Primera División.

Un momento que plantilla, cuerpo técnico y directiva está viviendo con gran emoción e ilusión como cierre a una temporada excepcional. En menos de un año, el equipo ha pasado de conseguir el ascenso a Segunda División a lograr disputar una nueva fase de ascenso, ahora a la máxima categoría nacional.

Una experiencia que para algunos de los jugadores de la plantilla celeste es nueva, como es el caso del portero Jesús Gómez Yerpes.

"Yo llevo dos semanas que no me lo creo porque es mi primer play off de ascenso a Primera División y encima poder compartir el partido con nuestro público es fundamental. Vamos a poder disfrutar de nuestra afición, que seguro que va a apoyarnos", decía el portero celeste en la previa, desde las instalaciones de la casa de semillas almeriense Sur Seeds.

Así, Jesús reconocía estar nervioso y emocionado. "Tengo un gusanillo en el estómago, porque no es un partido cualquiera, es un play off de ascenso a Primera División. Cuántos jugadores no querrían tener esta oportunidad", señalaba el portero celeste, al tiempo que aseguraba estar "con unas ganas increíbles. Cada entrenamiento doy lo máximo para llegar al partido del sábado y dar lo mejor de mí".

Sobre el estado del equipo ante un momento tan importante de la temporada, Jesús afirmaba que "el equipo lleva dos semanas enchufado, súper motivado y llegamos sin presión".

Y es que como recordó, la presión es para Noia. "Es el equipo campeón de la Segunda Fase, la presión la tienen ellos. Nosotros vamos a disfrutar y darlo todo".

Precisamente sobre el rival apuntaba Jesús que "ha sido el equipo más regular, tiene una plantilla muy completa, cuenta con muchas armas como el juego de portero-jugador".

Pero enfrente tendrá a un equipo que quiere seguir soñando. Cabe recordar que serán 400 personas las que este fin de semana puedan presenciar el partido en el Pabellón de Deportes de El Ejido. Las entradas continúan a la venta para público en general esta tarde en la oficina del Club, en la Casa del Deporte, de 16 a 18 horas y mañana hasta el mediodía en Burguer Angelo.