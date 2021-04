Durán Ejido Futsal sella su billete para el 'play off' a Primera (3-0)

Importantísima victoria la conseguida en la tarde de ayer por Durán Ejido Futsal frente a Unión África Ceutí en el Pabellón de Deportes de El Ejido por 3-0. Una victoria que le dio el pase matemático al equipo celeste al play off de ascenso a Primera División, si bien aún está por ver si como tercer o cuarto clasificado, lo que además también definirá el primer rival de los ejidenses.

El partido arrancaba con Jesús Gómez en portería, Cortés, Motos, Antonio Vargas y Guille por parte de los celestes, muy concentrados desde el primer momento sabedores de cuánto se jugaban en la tarde de ayer. Por su parte, UA Ceutí ya tenía en el bolsillo el pase al play off y la segunda posición asegurada, pero eso no hizo que salieran relajados ni mucho menos. Los ceutís apretaron desde el primer minuto de partido, generando ocasiones que eran bien contestadas por el portero Jesús Gómez y por un equipo que no cometió errores y supo replegar y trabajar bien en defensa, aprovechando además en ataque cuando tenían ocasión.

Así, Motos lo intentaba en el minuto 3 y Cristian Rubio hacía lo propio en el minuto 5, mientras que poco después también Musa se sumaba a las acciones de peligro. Sin embargo, en esa misma jugada, los visitantes disfrutaban de una clara ocasión que sacaba bajo palos Cristian Rubio.

Partido de gran intensidad y ritmo, que pasaba del ecuador de la primera parte con ocasiones para ambos, pero con el marcador estancado en el empate a cero, lo que demostraba la concentración de ambos conjuntos. Precisamente en ese minuto 10 Juanillo ponía el 'Ay' en la boca de los aficionados con una gran ocasión, mientras que poco después era Guille quien hacía despejar de puños al portero de UA Ceutí.

Los ceutís también dispusieron de sus ocasiones para adelantarse en el marcador, sumando una muy clara en el minuto 13 con un balón a la base del poste de la portería celeste, que sin embargo salía repelido. El partido se iba acercando a la media parte y ahí fue cuando consiguieron los celestes romper el marcador. Fue en el minuto 18, obra de Cortés a pase de Motos, tras un robo de este último en cancha visitante.

Un final de la primera parte con polémica incluida, ya que Everton veía primero una amarilla por simular una falta y tan solo un minuto después, en el minuto 19, veía una segunda amarilla por el mismo motivo, en una jugada dentro del área celeste. Una expulsión muy protestada por los ceutís y que hizo que el partido se calentara más aún.

Si el primero gol celeste llegó en un momento importante, el segundo también lo hizo, ya que fue en el primer minuto de la segunda parte, por mediación de Josema en un fuerte disparo raso que entró pegado al poste derecho del portero. Cristian Rubio tenía el tercero en sus pies en el minuto 23 en un disparo que daba en el larguero y salía escupido. Sin embargo, el partido se complicaba cuando en el minutos 8 los locales se colocaban ya con cinco faltas en su haber y los visitantes apostaban por comenzar a jugar de cinco.

Pese a ello, los de Óscar García Poveda si algo demostraron ayer fue una gran capacidad de concentración y un juego impecable, carente de fallos, defendiendo muy bien el juego de cinco, que además estuvo a punto de pasarles factura a los visitantes pronto, ya que en el minuto 30, Cortés marcaba, un gol que no subía al marcador, porque Martínez Martínez lo anulaba por haber tocado sin querer el balón y considerar que habían interferido en el juego. Pero el tercero llegaría, sería a falta de cuatro minutos para el final y sería obra de Cristian Rubio.

Con el pitido final, el equipo estallaba de júbilo. Y es que este Durán Ejido Futsal conseguía el pasado mes de julio el ascenso a la Segunda División y menos de un año después conseguía primero acabar primero de su grupo la Primera Fase y, este sábado, el pase para jugar el Play Off de ascenso a Primera División. Una tarde más para la historia y para seguir soñando.