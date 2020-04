La EDM Stella Maris prepara online a sus alumnas de las modalidades de gimnasia

El parón del mundo del deporte a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19, ha provocado que las Escuelas Deportivas Municipales frenen sus entrenamientos y su participación en los campeonatos de todo el territorio. Como ha sido el caso de la EDM Club Stella Maris, que ha dejado de impartir en sus tres disciplinas: gimnasia artística, rítmica y acrobática.

Cada modalidad requiere de una forma de entrenamiento específica, y en el caso de gimnasia acrobática, Anna Grigorieva, entrenadora de la disciplina, ha manifestado que “no paramos ningún día, realizamos nuestros entrenamientos y nos comunicamos con las niñas vía online”. De esta manera, ha asegurado que “intentamos mandar tarea y trabajamos con ellas mediante vídeos, nuestras alumnas hacen ejercicio incluso con los padres, tenemos muchas ganas de volver a trabajar”.

De cara a los campeonatos, Anna Grigorieva lamenta no saber nada “porque las competiciones están canceladas y hasta que no finalice esta situación, no podremos hacer nada, estamos ahora mismo en una pausa y cuando volvamos, tendremos que coger ritmo porque cada una realiza una preparación específica”.

Lo mismo sucede con la gimnasia artística, Blanca Barreras, entrenadora de la modalidad, ha detallado que “sus entrenamientos online se hacen enfocados en la preparación física que los comparten a través de Instagram, para que los alumnos no pierdan la forma del todo”. Cuando arranque el mundo del deporte, su disciplina “arrancará de cero, como si de una pretemporada se tratase. Nos costará de seis a siete meses volver a retomar la forma que ya teníamos para retomar los proyectos que dejamos aplazados”.

En cuanto a la gimnasia rítmica, Zornitsa Zdravkova, es la encargada de entrenar a sus alumnas que “también lo hacen vía online, algunas niñas tienen su propio aparato como son las pelotas o aros pero no se hace de la misma manera, nuestro deporte es muy difícil porque en todo momento es necesaria la intervención de un profesor” y por el momento, la entrenadora ha manifestado que “se realizan retos que hacen la cuarentena más divertida, siempre esperando a volver a reunirnos de nuevo”.