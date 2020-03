El ERTE como salvavidas para clubes modestos

La situación es muy distinta en Segunda B , donde no solamente se negocia una posible bajada de ficha a los futbolistas. Hay que tener en cuenta que numerosas entidades viven de poco más que de lo que genera la taquilla de sus campos , por lo que se ven en la obligación de aplicar un ERTE, como mal menor. La Real Balompédica Linense fue de los primeros clubes de España en hacer pública esta decisión que permitirá a sus futbolistas seguir percibiendo en torno al 70 por ciento de sus nóminas por parte del Estado , incluso en un período en el que la entidad no tiene ingresos. Así, en el plantel del Linense, del que forman parte los jugadores almerienses Pito Camacho y Luis Alcalde , se ha acatado sin problemas la apertura de un ERTE que también han realizado otros clubes de Segunda B como Murcia, Sanluqueño o Castellón, entre muchos otros del fútbol modesto español.

En ese sentido, en el económico, una medidas que ya se están empezando a estudiar en estos últimas días para que los clubes de la élite puedan evitar las pérdidas millonarias e incluso el quedarse al borde de la desaparición, como podría ocurrirle a las entidades más modestas, es la del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) . Por el momento ningún club de las dos primeras categorías del fútbol español ha hecho oficial su decisión de acogerse a esta vía que provoca una suspensión temporal del contrato del trabajador , estableciéndose la obligación del empresario y, por ende, el derecho del trabajador, a la reincorporación a su puesto de trabajo una vez finalice la causa legal que provocó la suspensión de la relación laboral. Un jugador no causaría baja federativa . Las Palmas llegó a anunciarlo, pero finalmente dio marcha atrás al ver que sus empleados no cobrarían el 100% de su sueldo habitual.

Los futbolistas, que no causan baja federativa, se asegurarían cobrar aproximadamente el 70% de sus nóminas por parte del Estado

No es válido para jugadores con contrato de futbolista aficionado

Según la legislación vigente, el ERTE solamente influye a aquellos trabajadores, empleados, futbolistas o técnicos que estén dados de alta como tal en el club o SAD, por lo que aquellos jugadores que estén vinculados con su club mediante un contrato de futbolista aficionado, que no perciba salario, sino simple compensación de gastos, sin estar dado de alta en Seguridad Social, no podrían formar parte de un hipotético ERTE instado por el club, dado que a estos efectos no es considerado como trabajador del mismo. Según ha podido conocer este diario, por el momento ninguno de los cinco representantes almerienses en la Tercera División estaría planteándose solicitar un ERTE, aunque de hacerlo solamente se verían beneficiados algunos futbolistas del CD El Ejido o de la UD Almería B, que sí cuentan con jugadores con ficha profesional en sus filas, mientras que en el Poli Almería, Huércal-Overa y Pulpileño se sigue una línea más amateur.