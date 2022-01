Eguaras: "Vengo de luchar por el descenso a uno que está en ascenso directo"

Íñigo Eguaras (7-3-1992), que ya tuvo la ocasión de debutar oficialmente con la elástica de la UD Almería disputando unos minutos en la derrota ante la SD Eibar, era presentado formalmente esta mañana como el único refuerzo invernal de los rojiblancos agradeciendo el interés mostrado por su contratación. Firmado en propiedad procedente del Real Zaragoza hasta junio de 2024, Eguaras mencionó en dos ocasiones durante su comparecencia el objetivo del ascenso a Primera.

¿Cómo surgió la posibilidad de firmar por el Almería?

"Es un equipo que ha apostado muy suerte por mí. Vengo de luchar por el descenso a uno que está en ascenso directo. Eso dice mucho de ellos y ahora tengo que responder yo".

¿Qué tal está siendo su adaptación al equipo?

"El vestuario me ha acogido muy bien, se ve que es un grupo humano fuerte y feliz. He venido a ayudar, ellos han comenzado un camino, son el equipo más fuerte de la categoría y vengo a sumar y aportar para el objetivo de llegar a Primera".

¿Qué supone para un centrocampista jugar al lado de un delantero como Sadiq?

"Me gusta tener delanteros que vayan bien al espacio para darles balones y crear ocasiones de gol. Me caracterizo por mi visión de juego y mirar hacia adelante, soy más ofensivo y con Sadiq todo se hace más fácil".

¿Conocía a Rubi y a alguno de sus nuevos compañeros?

"A Rubi lo conozco de habernos enfrentado y me asemejo a lo que busca de juego combinativo y elaborado. A Villar los conozco de su etapa en Osasuna, pero no tenía relación con nadie directamente".

¿Cómo ha sido su carrera desde que salió de Lezama?

"Me he curtido como jugador. La etapa de Bilbao fue un aprendizaje y salí muy maduro y hecho como persona. Di un paso al frente en lo futbolístico y estos años en Segunda me han servido para aprender. Cerca de los 30 ya tengo experiencia para aportar y ayudar".

¿Qué valoración hace del actual bache?

"Esta categoría son rachas. Tras el parón de Navidades suele costar algo más, pero la primera vuelta fue espléndida y en el vestuario hay ganas de que llegue el sábado para traernos los 3 puntos".

¿Desde fuera cuál es la percepción sobre el Almería?

"Este equipo en cualquier momento te puede hacer gol porque tiene jugadores de otro nivel y en casa son muy fuertes. Como rival venías con ese poquito de respeto".

¿Le costó mucho marcharse del Zaragoza?

"En Zaragoza se dio una situación que no me esperaba después de tantos años allí y siendo uno de los capitanes. Era como mi casa, les debo muchísimo y ha sido una pena salir porque dejo buenos compañeros. Tomaron la decisión de ponerme en el mercado y no tenía minutos".

¿Buscó referencias del club antes de firmar?

"Tomé referencias. Tanto Vada como Petrovic, Álvaro Giménez y Narváez me han dado referencias buenas del club y la ciudad. Comienza una nueva etapa magnífica para mí con el objetivo de lograr ese objetivo deseado de ascender a Primera División".